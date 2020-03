Coronavirus.- El Consell aprova el decret d'ajudes a autònoms i ajornament d'impostos

L'objectiu és minimitzar l'impacte econòmic derivat de la crisi sanitària i la declaració de l'estat d'alarma en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, segons ha explicat la portaveu i vicepresidenta, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple.

En concret, la Conselleria d'Economia, a través d'un Decret que publicarà pròximament, oferirà subvencions directes a autònoms que desenvolupen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana en algun dels sectors afectats per la crisi del Covid-19.

Preguntada sobre a partir de quin dia es podran sol·licitar eixes ajudes a autònoms, com es farà i quan començarien a cobrar, Oltra ha explicat que un altre decret concretarà el tràmit administratiu i detallarà totes eixes qüestions.

Les ajudes seran tramitades per Labora Servici Valencià d'Ocupació i Formació i ascendiran a 1.500 euros en el cas de negocis que hagen hagut de tancar, i a 750 euros per als quals, no havent sigut obligats a tancar, hagen patit disminució ingressos en les condicions que estableix el Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma. Es preveu destinar 57,5 milions d'euros a aquestes subvencions.

Un altre dels pilars imprescindibles sobre els quals van a pilotar gran part de les noves mesures contingudes en aquest Decret és l'Institut Valencià de Finances (IVF). Per a la Generalitat és "essencial que les empreses valencianes disposen de liquiditat per a fer front als seus pagaments amb regularitat, garantint així el consum de les famílies els ingressos corrents de les quals depenen d'elles i mantenint al seu torn l'estabilitat financera del teixit productiu".

Per açò, l'IVF es converteix en ferramenta fonamental per a l'articulació de noves mesures de liquiditat financera que afecten tant els crèdits directes com l'atorgament d'avals, tasca que realitza Afí-SGR Comunitat Valenciana.

Va a aportar al Fons de Provisions Tècniques d'Afí-SGR Comunitat Valenciana un total de 17 milions d'euros perquè aquesta entitat puga reforçar la tasca de prestació d'avals que vé desenvolupant. A més, va a adoptar mesures tendents a facilitar les condicions de repagament dels crèdits ja concedits per l'entitat i va a modificar les condicions de les seues línies de finançament bonificades perquè, a més d'anar dirigides el finançament de projectes d'inversió, també puguen cobrir necessitats de liquiditat lligades a la reposició de capital circulant.

Podrà atorgar als titulars dels seus préstecs una bonificació de fins al 30% del capital i pot igualment bonificar el cost dels avals atorgats per entitats financeres a autònoms amb domicili social o operatiu a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, podrà concedir crèdits sense interés o amb interés inferior al del mercat. Aquestes operacions financeres es regiran per la seua normativa específica i estaran subjectes a dret privat.

IMPOSTOS AUTONÒMICS

Entre les mesures de caràcter tributari arreplegades en el decret destaca l'ampliació, fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència de l'estat alarma, dels terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com els de els Tributs sobre el Joc, que hagen finalitzat durant la vigència d'aquest estat d'alarma.

Si l'últim dia del termini resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent. En cas de declaracions periòdiques, es presentaran tantes declaracions com a trimestres naturals resulten afectats.

L'Agència Tributària Valenciana, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, pretén amb aquesta mesura evitar als ciutadans desplaçaments a les seus tributàries per a dur a terme el pagament d'aquests tributs. Es pretén, a més, "alleujar la càrrega impositiva dels ciutadans durant el mes posterior a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma".

Així mateix, es bonificarà en el 100% de la quota íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat d'explotació de màquines i aparells automàtics en la part que corresponga proporcionalment als dies transcorreguts des de l'entrada en vigor del Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma, fins al dia de finalització de la vigència.

Serà requisit per a l'aplicació de la bonificació que es mantinga en explotació la màquina durant, almenys, els dos trimestres naturals posteriors a aquell en el qual finalitze l'estat d'alarma.

DEDUCCIÓ PER LLOGUER

També se suprimeix, amb efectes des de l'1 de gener del 2019, l'obligació de l'arrendatari d'haver de presentar l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per a obtindre la deducció autonòmica en la declaració de la renda per arrendament de la vivenda habitual.

A partir d'ara, els ciutadans podran beneficiar-se de la deducció sense haver de presentar obligatòriament eixa autoliquidació.

CONTRACTES RELACIONATS AMB EL COVID

Així mateix, segons el decret llei aprovat pel Consell, s'aplicarà la tramitació d'emergència a tots els contractes que hagen de celebrar-se per l'Administració de la Generalitat o els seus organismes públics i entitats de dret públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell per a fer front al Covid-19.

El lliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genere l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant del COVID-19 es podrà realitzar a justificar sense que siga aplicable l'establit respecte a les garanties en la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

En casos degudament justificats i excepcionals, prèvia autorització del titular de la Conselleria competent en el seu respectiu àmbit, els lliuraments podran arribar fins al 100% de la despesa. Aquesta autorització haurà de comunicar-se de forma immediata al titular d'Hisenda.