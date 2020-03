Educació ratifica en la Mesa Sectorial l'ajornament de les oposicions de Secundària a juny del 2021

A més, s'ha enviat una comunicació a tots els equips directius dels centres educatius detallant les diferents decisions que s'han pres aquesta setmana en matèria educativa, perquè la facen arribar també a les famílies dels seus centres educatius, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En aquesta comunicació en els centres educatius, el secretari autonòmic, Miguel Soler, ha destacat que "totes les decisions que adoptem han de tindre com a objectiu bàsic que l'alumnat no perda el curs i no es veja perjudicat per no haver treballat en activitat educativa presencial determinats continguts de les diferents matèries".

En aquesta línia, des d'Educació s'ha concretat que les tasques que vaja marcant el professorat perquè l'alumnat treballe a casa servisquen per a reforçar i consolidar els aprenentatges realitzats en els dos primers trimestres del curs, fomentant les rutines de treball i mantenint l'hàbit d'estudi, establint horaris i ajudant les famílies a portar aquest confinament de la millor manera possible.

Per açò, per a Educació, és "imprescindible" que el professorat "adapte allò que s'ha previst per a l'últim trimestre del curs en les programacions didàctiques a la pràctica possible i real en aquestes circumstàncies, a fi de seleccionar exclusivament els continguts que es consideren més rellevants per al desenvolupament de les competències bàsiques en l'educació obligatòria i aquells que es consideren imprescindibles per a l'alumnat que finalitzarà un cicle d'FP, Batxillerat o els altres ensenyaments postobligatòries".

Per tot açò, des de Conselleria han remès unes indicacions "clares" als centres: "Volem que vos centreu en l'atenció i l'acompanyament al vostre alumnat i a les seues famílies, i no a omplir formularis burocràtics, tenint en compte la gran tasca d'adaptació al nou entorn que esteu duent a terme", ha remarcat Soler.

DESPLEGAMENT DE LES PLATAFORMES DEL PLA 'MULAN': 'AULES' I 'WEBEX'

Durant aquest divendres 27 de març, s'està obrint a l'alumnat d'ESO la plataforma 'Aules', portal en el qual el professorat comparteix materials amb els seus estudiants i realitza avaluacions. Així mateix, atés que 'Aules' és on es concentren el major nombre d'usuaris, s'insta l'alumnat d'ESO que entre en la plataforma preferiblement en horari de matí.

Aquesta plataforma estarà activa per a l'alumnat de Batxillerat dimarts que ve 31 de març i per al d'FP el dijous 2 d'abril. En tots dos casos, per a evitar la sobrecàrrega del sistema, s'insta l'alumnat que entre en el portal en horari de vesprada.

El divendres 3 d'abril s'obrirà 'Aules' a l'alumnat i professorat d'EOI. Igualment, es recomana a l'alumnat dels estudis d'idiomes que entre en aquesta plataforma en horari de vesprada.

'Aules' estarà activa per al professorat i alumnat de Primària per a la segona setmana d'abril, quan haja culminat la multiplicació per quatre de tota la infraestructura informàtica que recolza a aquesta plataforma. Mentrestant, com no hi ha avaluacions previstes en aquest tram del curs en Primària, el professorat pot anar distribuint materials a través de la web del centre.

Pel que fa a 'WebEx', la plataforma de videoconferències per a Batxillerat i FP, el professorat ja s'està familiaritzant amb aquesta ferramenta i dilluns que ve 30 de març s'obrirà a l'alumnat i es podran iniciar les classes a distància en directe.

El canal de comunicació entre el professorat i les famílies és el portal 'Web Família 2.0' (WF 2.0). Entre hui divendres 27 de març i dilluns 30 de març es produirà la càrrega massiva de totes les famílies amb fills i filles en escolarització, que disposen de correu electrònic registrat en el sistema 'ÍTACA'. Totes elles rebran un correu amb un número d'usuari per a poder accedir a WF 2.0 i rebre les comunicacions dels tutors i tutores dels seus fills i filles.

Tota la comunitat educativa pot accedir instantàniament a la informació i normativa sobre el COVID-19 que va generant Educació de la Generalitat a través de la mateixa web de la Conselleria.

Aquest espai inclou també la web específica del pla 'Mulan' amb videos i tutorials en PDF de totes les plataformes i ferramentes per a facilitar l'ensenyament a distància del professorat, alumnat i famílies.

'REBOST DIGITAL'

A més, també hi ha un accés al 'Rebost Digital', el repositori col·laboratiu que ha creat la Conselleria amb quasi mig miler de recursos i ferramentes digitals per al professorat de totes les etapes educatives.

Pel que fa als ensenyaments musicals i de dansa, així com a la Formació de Persones Adultes (FPA), cal destacar que els conservatoris elementals podran fer ús de les pàgines web dels seus centres per a distribuir materials per al seu alumnat.

Els conservatoris professionals, a més de les pàgines web dels seus centres, tenen des de hui disponible un canal 'WebEx' de videoconferències per cada centre i departament.

Quant als centres de Formació de Persones Adultes (FPA), per a aquell alumnat que opte a la prova de graduat en ESO, els materials perquè puga treballar a casa es distribuiran a través del 'Rebost Digital'.