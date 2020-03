Jennifer López comparte el #JLoChallenge de Tamara Gorro y Ezequiel Garay: "Me encanta"

Hace unos días, Tamara Gorro se sumaba al challenge de Jennifer López, que consiste en emular el baile que la cantante puertorriqueña hizo en la SuperBowl. La influencer se lo tomó muy en serio, e incluso se caracterizó para la ocasión con un impresionante mono plateado.

Además, días después su pareja Ezequiel Garay, aislado desde que se le detectó el coronavirus, se sumó al reto, pero con un esquijama de trigre. Lo que nadie se esperaba, es que en ambas ocasiones la propia Jennifer López compartiera los retos en sus historias de Instagram. "Que Jennifer Lopez haya visitado mi perfil es un subidón", contaba una emocionada Tamara Gorro la primera vez.

"Me he vuelto a levantar muy feliz. Esa amiga mía que empezaba a conocernos, Jenni, conocida como la Jennifer López para el mundo, ha declarado su amor hacia nosotros. Ha dicho 'os quiero', se ha vuelto a repetir todo. Ha subido un storie con nuestro bailecito y ha puesto 'os quiero'" bromeaba este viernes la extronista en referencia a un gif que ha puesto la cantante junto al reto que reza "Love it" (Me encanta).

La anécdota ha servido para animar a la también tertuliana, pues no está pasando su mejor momento al verse separada de sus hijos y de su marido durante la cuarentena. Además, ha anunciado que retrasa el estreno de su libro, Entre sentimientos, a causa del coronavirus. "Tenía regalos para vosotros, como unas galletitas con mi cara. Pero no pasa nada, ya lo celebraremos. Os amo mucho", decía una positiva Gorro.