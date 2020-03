Educación ratifica en la Mesa Sectorial el aplazamiento de las oposiciones de Secundaria a junio de 2021

Además, se ha enviado una comunicación a todos los equipos directivos de los centros educativos detallando las diferentes decisiones que se han tomado esta semana en materia educativa, para que la hagan llegar también a las familias de sus centros educativos, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En esta comunicación en los centros educativos, el secretario autonómico, Miguel Soler, ha destacado que "todas las decisiones que adoptamos tienen que tener como objetivo básico que el alumnado no pierda el curso y no se vea perjudicado por no haber trabajado en actividad educativa presencial determinados contenidos de las diferentes materias".

En esta línea, desde Educación se ha concretado que las tareas que vaya marcando el profesorado para que el alumnado trabaje en casa sirvan para reforzar y consolidar los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio, estableciendo horarios y ayudando a las familias a llevar este confinamiento de la mejor manera posible.

Por ello, para Educación, es "imprescindible" que el profesorado "adapte aquello que se ha previsto para el último trimestre del curso en las programaciones didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, a fin de seleccionar exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias básicas en la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que finalizará un ciclo de FP, Bachillerato o las otras enseñanzas postobligatorias".

Por todo ello, desde Conselleria han remitido unas indicaciones "claras" a los centros: "Queremos que os centréis en la atención y el acompañamiento a vuestro alumnado y a sus familias, y no a llenar formularios burocráticos, teniendo en cuenta la gran tarea de adaptación al nuevo entorno que estáis llevando a cabo", ha remarcado Soler.

DESPLIEGUE DE LAS PLATAFORMAS DEL PLAN 'MULAN': 'AULES' Y 'WEBEX'

Durante este viernes 27 de marzo, se está abriendo al alumnado de ESO la plataforma 'Aules', portal en el que el profesorado comparte materiales con sus estudiantes y realiza evaluaciones. Asimismo, dado que 'Aules' es donde se concentran el mayor número de usuarios, se insta al alumnado de ESO que entre en la plataforma preferiblemente en horario de mañana.

Esta plataforma estará activa para el alumnado de Bachillerato el próximo martes 31 de marzo y para el de FP el jueves 2 de abril. En ambos casos, para evitar la sobrecarga del sistema, se insta al alumnado que entre en el portal en horario de tarde.

El viernes 3 de abril se abrirá 'Aules' al alumnado y profesorado de EOI. Igualmente, se recomienda al alumnado de los estudios de idiomas que entre en esta plataforma en horario de tarde.

'Aules' estará activa para el profesorado y alumnado de Primaria para la segunda semana de abril, cuando haya culminado la multiplicación por cuatro de toda la infraestructura informática que apoya a esta plataforma. Mientras tanto, como no hay evaluaciones previstas en este tramo del curso en Primaria, el profesorado puede ir distribuyendo materiales a través de la web del centro.

En cuanto a 'WebEx', la plataforma de videoconferencias para Bachillerato y FP, el profesorado ya se está familiarizando con esta herramienta y el próximo lunes 30 de marzo se abrirá al alumnado y se podrán iniciar las clases a distancia en directo.

El canal de comunicación entre el profesorado y las familias es el portal 'Web Familia 2.0' (WF 2.0). Entre hoy viernes 27 de marzo y lunes 30 de marzo se producirá la carga masiva de todas las familias con hijos e hijas en escolarización, que disponen de correo electrónico registrado en el sistema 'ITACA'. Todas ellas recibirán un correo con un número de usuario para poder acceder a WF 2.0 y recibir las comunicaciones de los tutores y tutoras de sus hijos e hijas.

Toda la comunidad educativa puede acceder instantáneamente a la información y normativa sobre el COVID-19 que va generando Educación de la Generalitat a través de la misma web de la Conselleria.

Este espacio incluye también la web específica del plan 'Mulan' con videos y tutoriales en PDF de todas las plataformas y herramientas para facilitar la enseñanza a distancia del profesorado, alumnado y familias.

'REBOST DIGITAL'

Además, también hay un acceso al 'Rebost Digital', el repositorio colaborativo que ha creado la Consellería con casi medio millar de recursos y herramientas digitales para el profesorado de todas las etapas educativas.

En cuanto a las enseñanzas musicales y de danza, así como a la Formación de Personas Adultas (FPA), cabe destacar que los conservatorios elementales podrán hacer uso de las páginas web de sus centros para distribuir materiales para su alumnado.

Los conservatorios profesionales, además de las páginas web de sus centros, tienen desde hoy disponible un canal 'WebEx' de videoconferencias por cada centro y departamento.

En cuanto a los centros de Formación de Personas Adultas (FPA), para aquel alumnado que opte a la prueba de graduado en ESO, los materiales para que pueda trabajar en casa se distribuirán a través del 'Rebost Digital'.