El secretario de Sanidad de Rajoy cree que el pico de contagios por coronavirus en España llegará a mediados de abril

El PP maneja sus propios cálculos ante la crisis del coronavirus. El que fuera secretario de Estado de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Rubén Moreno, cree que el pico de contagios en España se registrará entre la segunda y tercera semana de abril, por lo que augura también una nueva prórroga del estado de alarma. Moreno, que actualmente es senador, ha señalado la importancia de las medidas que tome el Ejecutivo después de alcanzar dicho pico y, en su caso apuesta por mantener la situación actual pero circunscrita a unos territorios concretos.

Así lo ha señalado en rueda de prensa telemática, en la que ha explicado que estos cálculos se realizan con modelos matemáticos que se alimentan de los datos del Ministerio. En este sentido, reconoce que la falta de precisión en las cifras puede "distorsionar" la visión de futuro pero, a su juicio, con los números que se manejan en la actualidad el pico se alcanzaría a mediados de abril que es, explica, cuando se empiece a notar el confinamiento de la población.

Moreno ha señalado que lo que se consigue confinando a la gente en sus casas es que el pico del país "no sea agudo", sino "plano", lo que implica un "retraso" en la aparición del pico, pero que este no tenga valores altos. "No hay que esperarlo antes", asegura, cuando es preguntado por las declaraciones del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que en rueda de prensa ha comentado en los últimos días que ese pico se espera pronto.

Aún así, para el senador del PP, que tuvo que gestionar en su etapa en el Ejecutivo las epidemias del ébola y de la hepatitis C, lo importante son las medidas que el Gobierno va a poner en marcha al llegar a este pico, es decir, cuando España entre en la última fase de esta pandemia. Y es que, como recuerda Moreno, esto no es como "cuando acabó la segunda guerra mundial que la gente salió a la calle a abrazarse", sino que hay que mantener un tiempo de prevención.

Fallos con el material sanitario: "El Gobierno llega tarde y mal"

Además, Moreno cree que los tiempos marcados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no son los correctos, pues llega "tarde y mal" respecto al suministro de material. Y lamenta el caso de los test defectuosos: "Puede que haya seguido las reglas, pero cuando estás en crisis y necesitar urgencia es un problema importante", ha declarado.

Rubén Moreno apunta que la clave es la tasa de transmisión que deberá estar por debajo de 1, es decir, que una persona contagiada pueda transmitir la enfermedad a una persona. Si está por encima de este ratio, "es necesario mantener el estado de alarma porque sino va a seguir creciendo la pandemia", ha indicado, para recordar que "mientras haya gente que dé positivo, puede haber rebrotes".