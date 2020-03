Coronavirus.-CCOO avisa de "despidos" en una empresa de alquiler de bicis y 'segways' en vez de recurrir a ERTE

Según explica CCOO de Sevilla, seis de ellos han sido objeto de despido disciplinario "sin que existan motivos para ello" y el séptimo era un trabajador en periodo de prueba, al que han comunicado que no ha superado el periodo. Además, "la empresa ha amenazado a sus trabajadores y trabajadoras con que si no firman el despido, no cobrarán la nómina del mes de marzo".

El sindicato ha avisado de que la situación que está soportando la plantilla de Jetwalk "es solo un ejemplo más de cómo algunas empresas están actuando de mala fe, aprovechando una situación de crisis para despedir a su plantilla y no garantizar su reincorporación cuando el estado de alarma termine".

Mejor que los despidos, según el sindicato, "las empresas pueden optar por reducción o adaptaciones de jornadas o por la puesta en marcha de un ERTE con el que, gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno, quedarán eximidas del pago del 100 por ciento de las cuotas a la Seguridad Social en caso de empresas de menos de 50 trabajadores por causa de fuerza mayor y, además, el trabajador o trabajadora tendrá garantizado su derecho a la reincorporación".

CCOO lamenta que, "a pesar de las facilidades dadas por el Gobierno a las empresas, algunas todavía decidan despedir a su plantilla. Con decisiones insolidarias como esta, será mucho más difícil recuperarnos el día después" de la crisis sociosanitaria derivada de la expansión del coronavirus Covid-19. Por eso, ha llamado a los empresarios a "arrimar el hombro para que la pandemia sanitaria tenga la menor afección posible al empleo".