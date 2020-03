El economista Federico Steinberg cree que la crisis del Covid-19 llevará a un periodo de "desglobalización"

Durante el encuentro, que ha presentado el presidente de la Asociación de Directivos de Aragón (ADEA), Salvador Arenere, Steinberg ha realizado un análisis de la situación señalando que las medidas de confinamiento se deben a la limitada capacidad del sistema sanitario. Así, ha dicho que todos los países afectados por el coronavirus han tenido que aislar a su población, aunque al principio tratasen de evitarlo, como el caso de Reino Unido y Holanda.

El objetivo es aplanar los contagios para que el sistema sanitario pueda ir atendiendo a todos los enfermos. El hecho de que la gente se quede en casa también supone un aplanamiento de la economía, por lo que los gobiernos ahora tienen que buscar políticas "que suavicen la situación".

Algo que hay que hacer sin tener "ni idea" del tiempo que se va a alargar esta situación: "No sabemos cómo se comporta el virus ni conocemos la efectividad real de las medidas de cuarentena, es caminar entre la niebla sin saber si la salida está lejos o no, es lo que los economistas llamamos incertidumbre radical".

En este contexto, ha confiado en que la situación económica se mantenga en forma de 'V', es decir, una caída por las medidas de aislamiento pero que luego vuelva a subir. Ha detallado que se podría dar un escenario de 'U' si las medidas de confinamiento se tienen que alargar en el tiempo o incluso de 'W' si hay un efecto rebote que vuelve a hacer caer a la economía, aunque espera en que este último no sea tan probable.

ZONA EURO

Respecto a la caída de la economía en la zona euro, ha comentado que se barajan dos posibles escenarios. El primero, una disminución de un 4 por ciento y el segundo una que llegue hasta el 7 u 8 por ciento. En este caso, Steinberg se ha mostrado más partidario de la segunda opción, si bien ha recordado que España caerá un poco menos al estar creciendo hasta ahora un poco más que la media de la zona euro.

Ha evidenciado que esto se produce porque "hay un estrangulamiento simultáneo de la oferta y de la demanda". Ante esta situación, los estados están tratando de tomar medidas como seguir financiando a pymes y autónomos dando liquidez a la banca.

El objetivo, ha continuado, es "tratar de poner a la economía en el congelador durante el tiempo que dure esto para poder sacarla como estaba" pero ha reconocido que es algo difícil de hacer: "No sabemos cómo se va a poder gestionar".

Esta situación va a llevar a unos aumentos del déficit y de la deuda "estratosféricos". Por ello, es el momento de echar "toda la carne en el asador" para que esto sea "corto" y aunque se "gaste mucho" se pueda recuperar.

En este punto, ha comentado el papel que tiene que jugar el Banco Central Europeo y que había que salir del debate de compra de deuda por países para ir a una deuda común europea. Es decir, que la Unión emita conjuntamente un instrumento de deuda.

El economista ha subrayado que se trata de una situación "muy compleja" que si no está bien gestionada puede poner "en jaque" el futuro de la Unión Europea.

"NADA VA A VOLVER A SER LO MISMO"

Federico Steinberg les ha dicho a los socios de ADEA que hay que empezar a pensar en que incluso aunque de esta situación de aislamiento se salga relativamente rápido "hay que asumir que nada va a volver a ser lo mismo, o al menos hasta que se consiga la vacuna".

Ha opinado que, una vez se tenga el sistema sanitario mejor, las cuarentenas van a ser intermitentes para que no se vuelva a colapsar y, probablemente, los mayores de 60 años van a estar mucho más tiempo confinados: "Se trata de generar inmunidad de grupo".

"Las medidas de distanciamiento social van a durar mucho tiempo, las mascarillas van a ser de uso obligatorio" y el turismo va a ser uno de los sectores "más golpeados" que no va a poder recuperarse hasta dentro de "mucho tiempo".

El economista ha detallado que habrá que mirar a China para ver si las medidas que se están tomando van teniendo efecto o no. No obstante, ha recordado que este país tiene implantadas medidas de geolocalización que no hay en Europa, algo que puede que haya que plantearse.

Sobre la situación mundial, ha explicado que China está cooperando para trata de "lavarse la cara" después de que el coronavirus empezase en sus fronteras. Mientras, ha opinado que Estados Unidos está haciendo la peor gestión de todas, por lo que ha señalado que será donde más efecto tenga el coronavirus, siempre y cuando no llegue a países con sistemas sanitarios mucho peores como África.

MENOS COMERCIO INTERNACIONAL

Toda esta situación, ha remarcado que va a llevar al mundo a un periodo de "desglobalización", en el que se van a hacer mayores controles sobre los viajes, pero también menos comercio internacional.

En concreto, se va a producir un "repliegue" de las cadenas de suministros. Además, ha señalado que se va a generar la necesidad de hacer "algún otro tipo de contrato social".

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha agradecido a todos los socios que hayan seguido este encuentro y ha felicitado a todas las empresas y entidades financieras por todas las donaciones y el trabajo que están realizando durante esta crisis, de la que ha asegurado que se va a salir "gracias al comportamiento de la sociedad civil".

Federico Steinberg es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, master en Economía Política Internacional por la London School of Economics y master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia (Nueva York).

Ha trabajado como consultor para el Banco Mundial en Washington DC, Ghana y Bolivia, así como en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York y ha sido profesor y conferenciante en diversos programas de postgrado en Europa y América Latina. También es columnista habitual en varios medios escritos españoles y aparece regularmente en radio y televisión.

La iniciativa 'ADEA Conecta' consiste en una sala virtual a la que los asociados podrán acceder para escuchar la intervención de un conferenciante y participar en el posterior coloquio formulando las preguntas que deseen.