Estela Grande se sincera con sus seguidores sobre sus retoques estéticos

Uno de los vídeos más pedidos por los seguidores de Estela Grande ya está aquí. La exconcursante de GH VIP 7 ha confesado todas las operaciones estéticas a los que se ha sometido.

"Me habéis preguntado qué retoques tengo. No me gusta esconder las cosas, me parece una tontería porque me lo he hecho, lo he hecho para encontrarme bien conmigo misma y para estar más feliz", empezó contando en su canal de Mtmad.

La ex de Diego Matamoros reconoció que estos retoques tenían el fin de mejorar su imagen para verse mejor. Su primera operación fue la del pecho: "Me bajó el período con 15 años, cuando las niñas de mi clase con 12 ya tenían la regla. No tenía ni una curva. Era un palo. Yo con 16 siempre le decía a mi madre que al cumplir 18 me quería operar el pecho", confesó en un vídeo muy íntimo en el que incluso muestra cómo se ducha.

Estela Grande y su operación de pecho. MTMAD

Además, por su carrera como modelo, decidió lanzarse a dar el paso. "Comencé a trabajar en algunas campañas de moda con muchas marcas que eran de lencería o de baño, entonces me faltaba pecho y se me caían campañas porque no tenía nada de pecho", explicó, mostrando el resultado.

Otro retoque fue en las ojeras, al salir de GH VIP 7 a finales del año pasado: "Me inyecté ácido hialurónico en las ojeras. Es otro de los mejores tratamientos que me he hecho porque me ha servido muchísimo y me lo noto muchísimo".

Pero aún había más. Estela desveló su secreto para tener unos labios perfectos: también ácido hialurónico. "Lo hice hace cuatro años. La primera vez solo me puse abajo una 'chispita', me quedé corta y volví a los seis meses y me puse otro poquito. Al año siguiente volví y me puse arriba y abajo. La última vez que me pinche fue después de mi boda".

El último retoque al que se sometió fue la nariz y, aunque reveló que le preocupaba que le cambiase la expresión de la cara, decidió operarse. "Me daba mucho miedo porque podía cambiarme completamente la expresión de la cara. No ha sido rinoplastia porque yo no me he operado el tabique, solo la puntita para meterla un poquito para dentro".