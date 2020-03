Coronavirus.- Zaragoza.- Los dos hospitales de campaña estarán disponibles la semana que viene con 508 camas

Así lo ha indicado el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha visitado junto con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la construcción de uno de estos hospitales, en la Sala Multiusos, cuyo uso ha facilitado el Ayuntamiento de la capital aragonesa. "Vista la velocidad con la que se están desarrollando las obras, en los primeros días de la semana que viene estarán disponibles, mucho antes de que puedan ser hipotéticamente utilizados", ha dicho Lambán.

En declaraciones a los medios de comunicación, en una comparecencia retransmitida por streaming junto con el alcalde de Zaragoza, el presidente aragonés ha informado de que en estos momentos aproximadamente el 50 por ciento las camas hospitalarias están libres y el 41 por ciento de las plazas de cuidados intensivos.

"Aragón, por suerte, no vive ahora mismo una situación agobiante", si bien "es imposible prever que ocurrirá en pocos días" en esta crisis sanitaria del coronavirus, ha comentado Lambán.

Asimismo, ha deseado no tener que llegar a utilizar estos hospitales de campaña. "Me alegraría mucho, por primera vez en mi vida, haber usado fondos que no hayan servido para nada" antes de tener que arrepentirse de no haber tomado medidas para evitar el colapso de los hospitales, ha apuntado el dirigente autonómico.

Ha añadido que el Ejecutivo regional decidió, desde el primero momento de esta crisis sanitaria, "aprovisionarse de recursos de toda índole y de tener instalaciones disponibles", así como "pecar por exceso que por defecto".

UNIDAD

Lambán ha esgrimido que otra de las premisas del Gobierno de Aragón "para hacer frente a esta horrorosa crisis sanitaria que nos ha sobrevenido" es la necesidad de "unidad de la política y de la sociedad civil, la colaboración entre las instituciones y la empresa privada".

Respecto a los ciudadanos, ha asegurado que gracias a que están secundado "de una manera tan eficaz" el confinamiento decretado por el estado de alarma, "cabrá atribuirles el 50 por ciento del éxito de este batalla y lucha".

Sobre la colaboración entre instituciones, ha remarcado que es "fundamental" y ha esgrimido que desde el primer momento todos los resortes institucionales y poderes públicos de la Comunidad autónoma "hemos tratado de intercambiarnos información, cooperar y actuar de manera coordinada".

Lambán se ha mostrado "razonablemente satisfecho" de esa cooperación y "muy satisfecho" en el caso del principal ayuntamiento de la Comunidad autónoma, el de Zaragoza, que como el resto de municipios aragoneses "está desarrollando una labor insustituible".

Para el presidente autonómico, "los alcaldes y alcaldesas están demostrando que son conscientes del reto, están a la altura de las circunstancias" y ha enfatizado que el de Zaragoza, Jorge Azcón, lo ha estado "desde el primer día" y "no dudó" en colaborar cuando se le planteó la instalación de este hospital de campaña en el Auditorio.

Según ha contado, "desde el primer momento mostró su disponibilidad, como me la ha manifestado para lo que el Gobierno le pueda requerir" y ha indicado a Azcón que sabe que puede contar con el Gobierno "para todo aquello en lo que nosotros le podamos ayudar".

NO HAY COMPETENCIAS, SINO COLABORACIÓN

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha sostenido, por su parte, que "ante una crisis de estas características no hay competencias", sino "unidad y colaboración para trabajar lo mejor que podamos y acabar con ella cuanto antes".

Sobre la construcción de un hospital de campaña en el Auditorio, ha dicho que el Gobierno de Aragón "ha elegido bien" porque es "una de las instalaciones que mejor va a responder, por sus características, a lo que se está demandado el Departamento de Sanidad".

Ha subrayado su proximidad con los principales hospitales de la ciudad y su equipamiento muy multidisciplinar, que va a permitir que se cuenta con "prácticamente las mismas prestaciones que pueden darse en un hospital normal", además de que el Ayuntamiento va a aportar todos los servicios "que pueda", como las brigadas municipales, que "van a colaborar en construir éste y el de Feria Zaragoza".

El hospital de campaña de la Sala Multiusos dispondrá de 1.500 metros cuadrados, divididos en dos carpas interconectadas, con unidades de enfermería para 25 pacientes, espacios individuales para cada enfermo y módulos de aseos por cada unidad de enfermería.

El segundo hospital, situado dentro de los pabellones 6 y 7 de Feria Zaragoza, contará con 5.000 metros cuadrados y se organizará en cuatro pabellones cerrados de cien camas cada uno, que, a su vez se subdividirá en cuatro unidades de enfermería. Contará con espacios individuales para cada paciente y módulos de aseos -duchas, inodoros y lavabos- por cada unidad de enfermería.

Ambos hospitales tendrán una zona de admisión y otra de recepción y distribución de alimentos, almacenes de material sanitario y zonas de descanso del personal. Igualmente, contarán con climatización, suelos de PVC y varios niveles de iluminación. Dada su estructura modular, se podrán abrir de forma paulatina.

EMPRESAS

Lambán ha aprovechado su comparecencia para resaltar la labor de las empresas aragonesas, que también están ayudado en la construcción de estos hospitales, y que están demostrando "una solidaridad y compromiso que me esperaba, pero que me está conmoviendo profundamente", con "aportaciones económicas que demuestran una gran altura de miras".

Además, ha reiterado la "calidad cívica y ética" de la ciudadanía, a quienes los poderes públicos deben ofrecer "seguridad" y "soluciones" y ha pedido a la sociedad seguir manteniendo "esa tensión cívica" y "compromiso con su país".

Igualmente, ha mencionado a colectivos como sanitarios, personal de servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y todos aquellos que trabajan para salir adelante, que "nos hace sentirnos orgullosos de ser zaragozanos, aragoneses y españoles" porque "este virus lo vamos a derrotar, pero si afrontamos la batalla unidos, ganaremos mucho antes que desunidos".

RESIDENCIAS

En otro orden de cosas, Lambán se ha referido a las residencias de personas mayores en Aragón y ha indicado que son "el principal foco de contagio, de letalidad y de preocupación" y por eso se "ha conectado de manera estrecha" la gestión entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Departamento de Sanidad para que este último "esté encima en la mayor medida posible de lo que ocurre en ellas y los médicos intervengan cada vez que sean requeridos".

Ha subrayado, además, la iniciativa de habilitar cinco centros sociosanitarios, a la que ha auguro "mucho éxito", uno en Huesca, dos en Zaragoza y dos en Teruel, destinados a las personas mayores que viven en residencias y están contagiados, pero que no necesitan ir a un hospital, así como para aquellos que "habiendo ido a un hospital sin síntomas del coronavirus, salgan de él porque se han dado casos en los que ha sido precisamente ese el origen del contagio en algunas residencias".

MASCARILLAS

Por otra parte, Lambán ha dicho que el Gobierno de Aragón acudió este jueves, en cuanto tuvo conocimiento, a recoger más de un millón de mascarillas quirúrgicas que poseía una empresa en la Plataforma Logística de Zaragoza, a través de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad autónoma, igual que hará "cada vez que tenga noticias de que existen materiales", una situación "que a lo mejor en los próximos días se vuelve a producir otra vez".