La Generalitat prepara un protocolo para las salidas de usuarios de residencias a petición de familiares

Así lo ha avanzado la vicepresidenta, portavoz y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la rueda de prensa telemática tras el pleno del Consell, preguntada por si el Gobierno valenciano se plantea esta medida en la que trabaja la Generalitat de Catalunya.

En la Comunitat, donde se ha recibido "alguna petición de familiares", el protocolo se aplicará directamente una vez esté aprobado y se centrará en que los residentes "no queden desatendidos ni en una situación de desamparo" cuando salgan de los centros.

"Hay que llevar mucho cuidado, nos tenemos que asegurar que están bien atendidos", ha remarcado Oltra, garantizando que "la prioridad es su seguridad y bienestar" para evitar "una expansión del virus indeseable". En el caso de que los residentes estén infectados, "debe ser Salud Pública quien lo autorice", ha precisado.

También se tendrá en cuenta que no todos los residentes tienen el mismo grado de dependencia y que "hay personas muy difíciles de cuidar en casa", ya que las residencias disponen de material como grúas o bancos geriátricos y los mayores tienen unas necesidades de higiene específicas.

Este plan atenderá así la situación de cada residente y estará "muy ajustado para no provocar mas mal del que se quiere evitar", ha insistido la titular de Igualdad, reconociendo que es una medida compleja. "No es tan fácil y no siempre se puede", ha remarcado sobre si las familias no pueden decidir libremente.

Oltra ha hecho hincapié en que debe prevalecer la opinión de los residentes siempre que estén en plenas facultades, además de advertir que España sigue en estado de alarma y que estos traslados pueden ser contraproducentes cuando "las instrucciones dicen que pasen el mayor tiempo posible en sus habitaciones".

Preguntada por si la gestión del Consell ha fallado, la portavoz ha insistido en que su departamento y Sanidad "trabajan coordinadamente y de manera diaria la red de residencias para mayores". Ha reconocido que la provisión de material es una de las cuestiones que más preocupa, aunque "es un problema generalizado en España" y en los últimos días se han repartido 320.000 mascarillas y 80.000 guantes a estos centros.

Como balance, ha recordado que las visitas se prohibieron el 6 de marzo y residencias afectadas por la pandemia quedaron bajo la gestión de Sanidad desde el 18, además de resaltar el refuerzo de personal para paliar los trabajadores aislados con síntomas o el envío de recomendaciones antes de la cuarentena e instrucciones después "a todas las residencias de todos los sectores".

OLTRA DEFIENDE LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS

Oltra ha defendido así el modelo de residencias por el que apuesta el Botànic, basado en que sean "más amables y pequeñas, como un hogar y no como mastodontes de 300 residentes con un pasillo y habitaciones". "No es que vayamos a ponernos ahora, llevamos cinco años haciendo esos cambios", desde la entrada del gobierno en 2015.

Se trata de una visión que, a su juicio, "responde y respondería mucho mejor ante emergencias sanitarias como esta", mientras se ha preguntado qué habría pasado si la pandemia hubiera sido hace cinco años cuando heredaron "un modelo altamente privatizado". Por contra, ha puesto en valor la gestión pública de las residencias y "la fortaleza del sistema sanitario público".

"En 20 años, en la Comunitat no se construyó ni una sola residencia pública, y ahora ya tenemos muchas y no solo de mayores", ha insistido la también coportavoz de Compromís, sumado al incremento de inspectores: "de 7 en 2015 a 20 en 2018, lo que marcaba la ley del PP de 1997". En 2019 llevaron a cabo 120 denuncias y 191 inspecciones, 51 en la red pública y 140 en la privada, según sus cifras.

Respecto a la residencia de Alcoi (Alicante), cuestionada por las "quejas por hermetismo y falta de coordinación", ha expuesto que la dirección de Personas Mayores se trasladó y contactó con los familiares para "acabar con su angustia". "El tiempo de analizar casos concretos vendrá cuando pase la crisis, y este es uno de los que habrá que estudiar", ha aseverado, aunque cree que "se está respondiendo de manera correcta dentro de las dificultades".