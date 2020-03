Fiama, de 'La isla de las tentaciones', cuenta por qué es paciente de alto riesgo: "Me quitaron medio pulmón"

Fiama se ha sincerado con sus fans en Instagram. Aprovechando la cuarentena, la exparticipante de La isla de las tentaciones contestó a sus seguidores a través de un 'preguntas y respuestas' donde confesó que ella es paciente de alto riesgo con respecto al Covid-19.

Si hace una semanas contaba que padecía una enfermedad respiratoria, el pasado jueves sorprendió con más detalles sobre ella. "Tengo pulmón y medio, me tuvieron que quitar la mitad de un pulmón con 17 años y entendemos que una neumonía me puede afectar, que es lo que te puede dar el coronavirus", contó en sus stories.

"Por si acaso, me han dicho que por favor, que soy de alto riesgo, que me quede en casita. Yo hago vida totalmente normal pero por estas cosas tengo que tener mucho cuidado", añadió la extronista de Mujeres y hombres y viceversa.

La canaria explicó que no tuvo esta enfermedad por fumar, aunque opina que fumar es muy malo y anima a todo el mundo a dejarlo. "No se sabe el por qué exacto. Es algo muy raro que le pasa a muy pocas personas en el mundo y yo tuve la mala suerte de que me tocó", concluyó.