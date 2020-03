Coronavirus.-Barceló sobre el requeriment judicial:"Jo no comente les interlocutòries, cal complir allò que ens ordenen"

En eixe sentit, ha explicat que encara que disposen de deu dies per a respondre la interlocutòria, atés que el seu departament realitza "un seguiment constant" del material del que disposa, previsiblement aquest mateix cap de setmana estarà en disposició d'oferir aquesta informació per a poder complir amb l'ordenat en l'ordre judicial.

Així, ha assenyalat que estan realitzant un informe "molt exhaustiu" en el qual es concreta l'estoc dels centres hospitalaris de material amb el qual es disposava des d'abans que començara la pandèmia i una vegada es va declarar, les compres que s'han portat a terme, com s'han subministrat, així com les gestions realitzades amb empreses en diferents països. "Anem a fer un treball molt minuciós", ha afirmat.

D'altra banda, preguntada per la seguretat del material que la Comunitat Valenciana ha adquirit a la Xina, ha garantit que els dos carregaments que vindran "per descomptat compten amb tota la certificació".

RETIRADA DE LOTS DE MASCARETES

Una altra cosa, ha aclarit, són uns lots concrets de mascaretes que els ha donat un col·legi professional i que no reuneix les condicions "idònies" de protecció per al personal sanitari. Per açò, ja han donat ordre a tots els departaments que es retiren eixe material.

En eixe sentit, ha agraït a tots els professionals que comuniquen qualsevol anomalia que detecten per a poder esmenar eixa situació i "adoptar qualsevol mesura" perquè "per descomptat no anem a arriscar en absolut que el personal no tinga el material adequat perquè puguen complir les seues funcions".

De la mateixa manera, ha agraït també als col·legis de metges la seua col·laboració per a divulgar l'existència d'una borsa de treball perquè s'apunten de forma voluntària facultatius jubilats i altres mesures que ja han adoptat com el retard o condonació de quotes col·legials.

Barceló, davant la petició de noves reunions per part de professionals i sindicats, ha comentat que ella no pot entrevistar-se en persona perquè dedica el seu temps a "planificar les necessitats" davant la crisi "saben que tenen la seua disposició el canal obert de les direccions generals".

A més, ha aclarit que els primers test ràpids que han arribat a la Comunitat Valenciana són els que s'aplicant amb caràcter prioritari per a personal sanitari, sociosanitari i personal essencial, així com per a aquelles persones que ingressen en un hospital amb símptomes greus.