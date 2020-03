Fetracal hace un llamamiento "urgente y desesperado" para proteger a los transportistas con mascarillas

Así, han exigido al Gobierno estas medidas para evitar el colapso del país, ya que el servicio que prestan los transportistas es "indispensable", ha recordado la Federación en un comunicado recogido por Europa Press.

El colectivo ha advertido de que es una labor que "puede dejar de funcionar" si siguen sin contar con los materiales de protección individual adecuados para evitar que se contagien y puedan seguir transportando las mercancías (material sanitario, medicinas, alimentos y otros bienes de primera necesidad).

De esta manera, el sector del transporte de mercancías se suma al "clamor" de todo el personal de los centros hospitalarios y de salud, tanto sanitarios como no sanitarios (médicos, enfermeras, celadores, administrativos, auxiliares, quienes llevan la comida, limpiadoras, etcétera) y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pidiendo medidas urgentes.

Fetracal, en línea con la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) de la que forma parte, se pregunta, además, dónde están o por qué tardan tanto en llegar los cuatro millones de mascarillas prometidas al sector por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el pasado sábado 21 de marzo y que tenían que haber empezado a llegar ya a los conductores, que siguen acudiendo a cargar o descargar sus mercancías sin disponer de las medidas de protección personal adecuadas.

"Las medidas de seguridad no han llegado y lo que ahora verdaderamente necesitamos son equipos de protección, no solo para protegernos estando tan expuestos, si no para que podamos seguir cumpliendo con nuestro trabajo: garantizar el suministro de todo lo que se necesita para vivir", se señala en Fetracal.