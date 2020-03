Detenido tras saltarse el aislamiento repetidamente: "No creo en el estado de alarma"

Un hombre ha sido detenido en Coruña tras ser sorprendido en varias ocasiones tomando el sol y paseando y, por tanto, infringiendo las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno, porque "no creía en el estado de alarma" adoptada para frenar la pandemia del coronavirus.

La Policía Nacional informa este viernes en un comunicado de ambas situaciones, la primera de ellas el varón fue visto por una patrulla sentado en un banco cerca de la playa de Riazor. Los agentes se acercaron a él y, tras preguntarle por qué no se encontraba en su domicilio, les espetó que porque estaba tomando el sol y "no creía en el estado de alarma" como solución para frenar la pandemia.

Tras identificarle y advertirle de que podría recibir una sanción administrativa, le instaron a regresar a su casa para cumplir el confinamiento, a lo que se negó. Menos de una semana después, el mismo hombre fue localizado por una dotación policial caminando por un parque de la ciudad, por lo que fue detenido por un delito de desobediencia.

No conforme, esa misma tarde fue visto en otro parque y, después de ignorar a los policías repitió el mismo argumento, que no entendía la situación del estado de alarma, que no la acataba y que nadie le podía impedir salir a pasear. Los agentes se vieron obligados a acompañar al hombre a su casa, que les gritó e insultó y se resistió, defendiendo que no tenía que volver a su domicilio, por lo que fue detenido otra vez y puesto a disposición judicial por otro delito de desobediencia.