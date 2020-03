Coronavirus.- València reparteix més de 7.000 kits d'alimentació per a persones sense llar durant l'estat d'alarma

En total, des que es va decretar l'estat d'alarma fins a aquest divendres, els voluntaris han repartit al voltant de 7.100 kits d'alimentació, 250 menús, 400 kits d'higiene i 450 mantes, segons les dades facilitades per la Regidoria de Servicis Socials.

Aquests productes de primera necessitat es distribueixen entre els tres poliesportius oberts per a atendre persones en situació de carrer, on tenen accés a dutxes i lavabos, així com en assentaments de vivenda precària.

Per a atendre el col·lectiu, s'ha obert tres poliesportius municipals, el del Carme, Benicalap i Cabanyal, on les persones sense llar poden anar al lavabo, rentar-se i fer ús de les dutxes i, d'aquesta manera, "satisfer les necessitats de neteja i higiene" que tinguen.

A més, sota el pla especial que ha activat la capital del Túria, s'ha posat a la disposició de les persones en situació de carrer el complex esportiu i cultural de la Petxina, amb capacitat per a 84 usuaris en habitacions climatizadas amb lavabo, bany i televisió.

Els voluntaris de Creu Roja i personal municipal reparteixen kits d'alimentació diària per als usuaris i usuàries d'aquests nous recursos i per als quals dormen al ras. En els poliesportius es facilita un kit de productes d'higiene personal.