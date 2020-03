AgroCantabria intensifica trabajo para garantizar el suministro de alimentos básicos como leche y carne

Así, la cooperativa, que también ha adoptado medidas preventivas para evitar posibles contagios entre empleados y cientes, ha reforzado sus principales líneas de actividad: elaboración de piensos, servicios de ordeño, recogida de leche, sala de despiece de carne, y el trabajo en sus 'agrotiendas', especialmente en las que venden productos de alimentación.

Así lo asegura el presidente de AgroCantabria, José Ángel Pereda, en un comunicado en el que destaca que "la producción, distribución y comercialización de alimentos es, en estos momentos, más importante que nunca".

Por eso, prosigue, "los que conformamos el sector primario tenemos una responsabilidad adicional, puesto que con nuestro trabajo contribuimos a garantizar el suministro", al proveer al mercado de "productos básicos que tanto reclamo tienen estos días".

Desde la cooperativa también contribuyen, como enfatiza su responsable, a que "el primer eslabón de la cadena alimentaria esté garantizado en estos momentos".

"Esto es así -explica- porque una de las líneas de negocio de la cooperativa tiene que ver con la fabricación y distribución de piensos, necesarios para la alimentación animal y para garantizar el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria".

Tras recordar que el Real Decreto del Gobierno por el que se establece el estado de alarma no fija limitaciones para la actividad primaria y permite el libre acceso al puesto de trabajo para cuidar del ganado, parcelas, invernaderos o campos de producción, el presidente de AgroCantabria indica que han puesto en marcha un protocolo preventivo para evitar posibles contagios entre empleados y clientes.

"Hemos recomendado a nuestros socios que en sus granjas limiten el contacto con terceros, pidiendo solo asistencia veterinaria o reparación de equipos de ordeño y tanques de refrigeración de leche en caso de urgencia y secundando las medidas de distanciamiento social", indica.

Otra de las medidas excepcionales que se ha tomado es fomentar el teletrabajo en los puestos de administración y comercial, manteniendo la excepción de una guardia física de una persona en horario de mañana y otra en horario de tarde.

Finalmente, el Consejo Rector y los empleados de la cooperativa apelan, además a la responsabilidad social para que se cumpla el confinamiento.

"Nuestro sector no dará la espalda a nadie, somos un ámbito de actividad que no conoce el descanso y seguiremos trabajando como lo hemos hecho históricamente para que no falten alimentos", manifiesta Pereda.