La primera decepción de Antonio David Flores con su hija, Rocío Flores, en televisión

Como fiel defensor de su hija en Supervivientes 2020, Antonio David Flores acostumbra a aplaudir el comportamiento Rocío Flores en el reality, aunque en la gala de este jueves, 27 de marzo, la situación dio un giro: por primera vez públicamente, el ex guardia civil no se puso del lado de la concursante.

El colaborador dio su opinión en el plató de Mediaset acerca de la última polémica de Rocío Flores: la joven acusó con Fani Carbajo a sus compañeros Nyno y Jorge de comerse el arroz del grupo durante la noche, motivo por el que el grupo de los siervos discutió tanto en la playa como durante la gala.

Flores presenció la pelea en directo, lo que no fue plato de buen gusto. Por ello, pidió perdón a los dos concursantes en su nombre y valoró la situación con sinceridad: "Esta semana no me está gustando, su alianza es Fani y Fani está guerrera", apuntó sobre la actitud de su hija en Honduras.

El ex de Rocío Carrasco cree que la joven está siendo influenciada por la exconcursante de La isla de las tentaciones: "Rocío cree mucho en la amistad, tiene compromiso y lealtad y va a muerte con la gente que quiere. No me está gustando, Jorge Javier, Fani la está arrastrando demasiado", valoró.

"La actitud que toma Fani es la que ataca y la lía y que, cuando tiene la bronca montada, se aparta. Es Rocío la que termina discutiendo con sus compañeros", sentenció el malagueño.