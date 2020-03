Coronavirus.-Sanitat descarta traslladar usuaris de residències a hotels i destaca que encara queden 3.255 llits lliures

En eixe sentit, Barceló, en roda de premsa, ha explicat que els dos hotels medicalitzats que s'engegaran a València es reserven en exclusiva per a pacients lleus de Coronavirus, que seran allí atesos per metges i infermeres.

Per açò, ha aclarit que no es plantegen el trasllat a aquests hotels de majors no infectats pel virus, com han plantejat altres comunitats com Madrid, atés que per l'edat d'aquests usuaris solen tindre associades altres patologies i consideren més convenient respectar l'aïllament dins de les pròpies residència. "De moment no es contemplen un altre escenari", ha explicat.

Així, ha insistit que no es plantegen altres usos per a eixos hotels quan a més a la Comunitat Valenciana encara queden 3.255 llits lliures -730 en la província de Castelló, 1.286 a la d'Alacant i 1.239 a la de València-.

Barceló ha volgut manar "un missatge de tranquil·litat" perquè a la Comunitat Valenciana "tenim capacitat". Així mateix, ha explicat que hi ha un comité per a poder distribuir els pacients per les UCI disponibles i en eixe sentit ha recalcat que es "parla de la xarxa sanitària valenciana en el seu conjunt" sense importar l'origen provincial del pacient. "Tots els recursos assistencials es posen a la disposició de tots", ha garantit.

D'igual manera, ha assegurat que es disposen de "suficients ambulàncies", però ha admès que pot haver-hi retards perquè quan es trasllada un cas sospitós o positiu després ha de desinfectar-se.

RESIDÈNCIES I HOSPITALS DE CAMPANYA

D'altra banda, ha confirmat que Salut Pública va visitar aquest dimecres una residència de València en pisos de l'Arquebisbat i ha assenyalat que s'adoptaran "les decisions oportunes" quan finalitze la seua inspecció. Així mateix, ha confirmat un altre brot en una residència de Requena (València) que "ara mateix està sota vigilància".

Barceló ha aclarit que estan "coordinats" amb la Conselleria de Polítiques Inclusives i que al seu departament de Sanitat li competeix l'assistència sanitària.

Així, ha recordat el protocol d'intervenció d'una residència i ha aclarit que de moment només es troben en aquesta situació les d'Alcoi, on han mort 28 residents, i la de Torrent, en la qual han mort 11 usuaris.

D'altra banda, ha garantit que els mòduls dels hospitals de campanya començaran a muntar-se al costat de la Fe dimecres que ve i divendres vinent al costat dels Hospitals Generals de Castelló i Alacant.

Així, aquests moments s'està condicionant la parcel·la i "treballant a marxes forçades" perquè els treballs d'instal·lacions es concloguen en el temps previst i poden arrancar la seua activitat.

No obstant açò, ha aclarit que "no és necessari que estiguen els 500 llits disponibles" per a poder començar a traslladar pacients i el personal, "sinó que se n'aniran incorporant conforme les necessitats es requerisquen" perquè els hospitals estan plens, però ha insistit que de moment encara queden llits lliures.

De la mateixa manera, ha explicat que el Centre de Tecnificació Esportiva de Vila-real s'ha adaptat per a habilitar 36 habitacions per a poder derivar allí als pacients lleus, mentre que els greus es quedaran en l'Hospital.