Coronavirus.- Condemnat a quatre mesos de presó després de saltar-se reiteradament el confinament a Gandia

L'acusat va admetre els fets en un juí ràpid celebrat ahir dijous per conformitat de les parts. La sentència, que és ferma, estableix la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat durant dos anys, condicionada al fet que el penat no torne a delinquir en eixe període, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentència, facilitada aquest divendres per l'alt tribunal valencià, declara provat que l'home va ser interceptat per una patrulla del Cos Nacional de Policia sobre les 17.15 hores del dimecres quan es trobava en la calle Ferrocarril d'Alcoi, a Gandia, "sense cap motiu justificat per a açò de conformitat amb l'establit en el Reial decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l'estat d'alarma en tot el territori nacional".

"CANSAT D'ESTAR A CASA"

Quan els agents li van preguntar per què es trobava en la via pública, l'acusat, "guiat per l'ànim de menyscabar el principi d'autoritat, va respondre de forma fanfarrona dient-los que no es dirigia a cap costat en concret i simplement estava passejant perquè estava cansat d'estar a casa", tal com arreplega la sentència.

És més, va afirmar que no li importava que la Policia li donara avisos tots els dies, que ell continuaria eixint al carrer quan volguera i es negaria a pagar les sancions que li imposaren, doncs ja li havien multat fins a en quatre ocasions per fets similars amb anterioritat.