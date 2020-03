Coronavirus.- Associacions d'autònoms valoren el "suport real" del Consell amb les ajudes directes de fins a 1.500 euros

"Qualsevol ajuda directa i econòmica a la qual puguen tindre accés els autònoms és, sens dubte, ben valorada" i amb aquesta mesura, "la Generalitat ha mostrat el seu compromís real pel col·lectiu", ha ressaltat el president de ATA Federació, Lorenzo Amor, en declaracions a Europa Press.

Amor ha defès que "cal donar suport als autònoms, que estan vivint la cruesa de la situació del coronavirus en tota la Comunitat Valenciana, unit en molts casos al tancament i activitat zero, molt per davall del normal dels seus negocis".

En aquest sentit, ha valorat el "compromís i suport real als autònoms valencians" a la Comunitat Valenciana que es posa en relleu amb el decret que aprovarà el Consell aquest divendres. "A poc a poc se'n van sumant més comunitats i tenim més realitats que anuncis. Quan aquest es materialitze, des d'ATA començarem a treballar per a assessorar en tot allò que puguem als autònoms que es puguen acollir aquesta ajuda", ha assenyalat Lorenzo Amor.

En la mateixa línia, el secretari general d'UPTA CV, Javier Pastor, ha donat la "benvinguda" a aquesta mesura i a totes les que suposen una ajuda per als autònoms. Des del seu punt de vista, el Consell està fent "un gran esforç" per a recolzar al col·lectiu amb aquestes ajudes de 750 a 1.500 euros que, segons ha dit, permetran fer front a despeses fixes com el lloguer o la llum que segueixen pesant sobre els autònoms encara que la seua activitat s'haja vist afectada pel coronavirus.