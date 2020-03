Duro enfrentamiento entre Ana Rosa y Esther Palomera: "Nos hemos abrazado diciendo a la gente que no tuviera miedo"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha comenzado este viernes su programa arremetiendo contra el Gobierno y ha criticado la gestión de las autoridades en la compra de los test rápidos del Covid-19 que, según el gobierno chino, son defectuosos.

Quintana ha pedido al Gobierno que sea autocrítico y que dé explicaciones sobre la gestión de las compras de materiales sanitarios. "Se está haciendo rematadamente mal", ha comentado María Claver. "Aquí todos somos expertos en gestión de crisis y epidemiológos y científicos", ha contestado de manera irónica Esther Palomera.

"A lo mejor no soy la mas lista del barrio, pero el 3 de febrero ya dije, oye, lo de China no es una broma", ha explicado la periodista de OkDiario. Palomera ha insistido en su idea y ha querido criticar también la labor de los periodistas: "Aquí todos relativizamos lo que estaba pasando".

"No, no, Esther, me niego", ha interrumpido la presentadora algo molesta, "¿te saco dos artículos que me hicieron a mí personalmente por alarmista y decir que estábamos haciendo un show por ponernos una mascarilla?", ha añadido la presentadora.

"Aquí en este plató tú y yo nos hemos dado abrazos, nos hemos ido de viaje diciendo a la gente que no tuviera miedo y que había que hacer la vida normal", ha rebatido la tertuliana. La conductora del magazine matutino ha interrumpido insistentemente a su compañera negando cabreada las afirmaciones de Palomera.

El primer lote de test rápidos para detectar la existencia del Covid-19 ha sido devuelta según notificó este jueves el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. El ministerio ha reconocido que más de 50.000 test comprados por el Gobierno son defectuosos, ya que su sensibilidad está por debajo de la necesaria para detectar si una persona está contagiada por el coronavirus.