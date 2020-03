Adara y Gianmarco, ¿punto y final a su relación?

La vida da muchas vueltas, y si no que se lo digan a Adara y Gianmarco. Si todo parecía ir viento en popa, ahora la pareja nos sorprende con una inesperada ruptura. Y es que el italiano ha decidido poner tierra de por medio al enterarse de un posible tonteo entre la ganadora de GH VIP 7 y otro chico.

La pareja sorprendió a sus seguidores con unos inquietantes mensajes publicados en sus redes sociales. El italiano habló con sus fans para comunicarles que se marchaba a Italia. "Quiero decir que me voy. Han salido mensajes de Adara que flirteaba con un chico con quien se estaba organizando para quedar y verse con él", comentó.

Además, decidió que lo mejor en estos duros momentos era distanciarse y dejó claro que no se merecía una falta de respeto así, con todo lo que él había hecho por ella: "Yo he luchado mucho por ella, lo he dejado todo y he estado completamente solo para estar con ella".

"Descubrir estas cosas me duele mucho porque no me lo merezco después de todo lo que he hecho. Las faltas de respeto en una relación son muy graves", añadió el italiano.

A los que juegan a perderte, déjalos ganar — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 26, 2020

Por su parte, la exconcursante de GH decidió dar su versión por Twitter y publicó un mensaje que parecía ir dirigido a Gianmarco. "A los que juegan a perderte, déjalos ganar", escribió.

Paciencia mis amores por fi... esto ya no es un concurso esto es la vida real y hay unos tiempos... 💖 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 26, 2020

Poco después, la exazafata subió una publicación a Instagram y las sospechas de una nueva crisis se aumentaron: “Tener rabietas no es portarse mal ni tener relaciones exageradas: es sentir, tener opiniones y objetivos propios".

Adara se desahogó por redes sociales. ADARA MOLINERO / INSTAGRAM

Una serie de indirectas que los seguidores de la pareja interpretaron como una ruptura. Solo falta que el tiempo hable para saber si esta ruptura será la definitiva.