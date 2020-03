Cuidadoras sin papeles llaman a los barceloneses a llevarles comida este sábado por la tarde al Raval

El Sindicato de Cuidadoras sin Papeles ha hecho este viernes un llamamiento a los barceloneses a llevarles donativos de alimentos mañana sábado 28 de marzo por la tarde para ayudarles frente a la crisis del coronavirus. Los recogerán de las 15 a las 18 horas en un local situado en el Raval, en la esquina de las calles Creu Coberta y Agustí Duran i Santpere. Han facilitado este número de teléfono para cualquier consulta: 600 09 46 99.

Además, han informado de que los ciudadanos que lo deseen pueden ayudarles con donativos económicos a través de este número de cuenta de la Asociación Red de Migración, Género y Desarrollo: ES 78 1491 0001 2021 6391 7624 (conncepto: donación caja de resistencia). O por Paypal: xarxamgd@gmail.com.

Por otro lado, han denunciado en un comunicado que se sienten "abandonadas por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona" y han reclamado "un trato justo".

"Se dan subsidios y ayudas de desempleo extraordinarias a trabajadoras que están dadas de alta en la seguridad, pero para nosotras, las más precarias, no se ha tomado ninguna medida", han apuntado. Y han añadido: "El Gobierno va a dar permisos de trabajo solo para inmigrantes profesionales de medicina y aquí tenemos mujeres inmigrantes con conocimientos en limpieza y cuidados de enfermos con años de experiencias, pero no se les da la oportunidad, y solo por ser irregulares".

Han recordado, asimismo, que ellas se han "solidarizado con las más necesitadas", pues "hay mujeres del Sindicato" que cuidan gratis de hijos de otras "también pobres y precarias" para que ellas "puedan ir a trabajar" y se han preguntado: "¿A nosotras, quién nos cuida?, ¿Quién se preocupa por nosotras?".

"Ahora estamos en un estado de vulnerabilidad total, ya que no tenemos trabajo, las compañeras no tienen para su plato de comida, ni para ellas, ni para sus hijos. Todas nosotras tendremos que pagar un alquiler, comprar comida y cubrir las necesidades básicas, pero no tenemos ni empleo, ni ahorros, ni ayudas, por ser mujeres migrantes que trabajamos en el cuidado", sigue el comunicado.

Las cuidadoras han señalado también que tienen "conocimiento de muchos lugares en diferentes puntos donde se reparten alimentos y ayudas sociales", pero que ellas no entran "en el perfil para recibir dicha ayuda".