Últimos días de marzo para pedir tu Birchbox y poner a punto tu cutis para dar la bienvenida a abril

Estar a la última en materia de belleza no es fácil. No hay semana en la que no se cree una nueva tendencia de maquillaje, se descubra un nuevo secreto para mantener un cutis efecto Hollywood o se desarrolle un beauty gadget capaz de acabar con los puntos negros más adheridos. Un universo tan complejo como hipnótico en el que entrar es difícil (si no sabes cómo), pero salir lo es mucho más, pues, ¿quién puede resistirse a tener una piel sana, cuidada y, además, bonita?

Si, al leernos, te has vuelto a plantear esforzarte para conseguir convertirte en el rey/reina de los trucos de belleza de tu círculo de amigos, tenemos un consejo que (esperamos) te sea de gran utilidad. Birchbox aún tiene disponible su cajita de marzo (pronto llegará también la de abril), en la que incluye cinco minitallas de productos de calidad y tendencia (avalados por grandes firmas), con la que podrás empezar a iniciarte en el mundo de la cosmética con la dirección de estos expertos en la materia. Además, viene en una cajita metálica a la que después podremos dar mucho uso. ¿Te animas a sumergirte en este universo beauty?

Sirva como apunte, desde la página oficial de Birchboxanuncian que los envíos a domicilio "siguen funcionando con normalidad". Eso sí, se llevan a cabo siguiendo todas las medidas de seguridad para asegurar la tranquilidad (y salud) de repartidores y usuarios.

¿Aún no conoces Birchbox?

Si eres nuevo en el universo de los beauty addicts puede que el nombre de Birchbox te suene, pero aún no tengas muy claro por qué deberías rendirle culto. Esta marca es una de las pioneras y más potentes entre los ecommerce de belleza y, desde 2012, hace las delicias de los españoles suscritos a sus servicios que disfrutan probando cada mes nuevos productos de tendencia para así testar y dar con el que mejor se adapta a sus rutinas de belleza.

Así, basándose en la filosofía "try, learn, buy" -"prueba, aprende y compra", traducido al español-, podemos disfrutar de una selección de cosméticos variada (desde productos para el cuidado de la piel hasta lo último en maquillaje profesional de hasta 400 firmas)

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Birchbox y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.