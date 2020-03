Coronavirus.- El Bloc (Compromís) ajorna sense data el seu VIII congrés nacional per la "incertesa"

Així ho va acordar aquest dijous la comissió organitzadora del congrés, reunida de forma telemàtica, sobre el conclave previst per al cap de setmana del 27 i 28 de juny en Fira València. La nova data s'establirà quan la situació haja tornat a la normalitat, informa el partit en un comunicat.

Davant l'emergència sanitària i l'estat d'alarma, el Bloc veu "completament impossible" desenvolupar el procés, amb fases prèvies d'assemblees locals i comarcals, per al debat i esmenes de les ponències estatutària i política.

"Ara és el moment de fer-li front a la pandèmia amb els arguments més valuosos: els servicis públics i una ciutadania responsable i solidària que pensa en el bé col·lectiu", ha reivindicat la coordinadora, Àgueda Micó.

Sota aquest prisma, la també coportaveu de Compromís ha posat l'accent que "de nou s'ha demostrat que en els moments difícils el públic, el comú, tant si són servicis com a valors col·lectius, és un element determinant per a seguir endavant com a societat i fer front als reptes". "No deixem mai de construir teixit social i comunitari, ni deixem mai de defendre els nostres servicis públics", ha reivindicat.

En la carta enviada a la militància, el Bloc posa en relleu el seu compromís amb la sanitat pública i el seu agraïment i admiració cap a les persones que fan que els servicis públics funcionen, així com cap a les qui estan posant el millor d'elles mateixes per a fer front a la pandèmia en farmàcies, supermercats o servicis de neteja.