El Parlamento de Navarra convalida por unanimidad las medidas urgentes del Gobierno foral ante el coronavirus

En concreto, los dos decretos prevén, entre otras medidas, un fondo de cien millones de euros, ampliable en su caso, con el fin de articular medidas que intenten paliar los gastos extraordinarios que se vayan originando como consecuencia de la gestión de la situación provocada por el coronavirus. También ha aprobado el Gobierno foral medidas de apoyo para autónomos, pymes o víctimas de violencia de género, así como ayudas al alquiler de vivienda.

El pleno del Parlamento de Navarra se ha desarrollado con una presencia muy reducida de cargos, para poder realizar la sesión en condiciones de seguridad. Así, han asistido a la sesión la presidenta de Navarra, María Chivite, los dos vicepresidentes del Gobierno, Javier Remírez y José María Aierdi, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, los miembros de la Mesa del Parlamento Inma Jurío y Juan Luis Sánchez de Muniáin, los portavoces de los seis grupos parlamentarios, la letrada mayor, dos ujieres, un traductor, un transcriptor, un responsable de mantenimiento y el responsable de comunicación de la Cámara.

Entre las intervenciones de cada portavoz, se ha dejado un espacio de tiempo para limpiar el atril y cambiar las protecciones que se han instalado en los micrófonos.

Todos los portavoces que han intervenido han recordado a las personas fallecidas en los últimos días y han reconocido la labor que están realizando los profesionales de servicios esenciales.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha hecho un llamamiento a la unidad de los grupos parlamentarios y les ha animado a "trabajar juntos por Navarra, anteponiendo el bien común". María Chivite ha dicho que el Gobierno foral "está tomando decisiones desde el primer momento, en colaboración con el Gobierno de España, con el resto de Comunidades, con los ayuntamientos y la sociedad civil, decisiones para afrontar lo inmediato y lo urgente, y también dar algo de luz para el escenario post estado de alarma".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "es evidente el impacto" de las medidas del Gobierno en el crecimiento del gasto público como en la disminución de recaudación, pero ha dicho que "ahora mismo todos los esfuerzos económicos tienen que estar a disposición de la urgencia presente y la siembra de un escenario social y económico que tenemos que procurar que pueda estar lo más protegido posible ahora para poder mejorarlo y reforzarlo después".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha compartido el llamamiento de Chivite a la unidad de los partidos y ha señalado que su grupo, "por sentido de Estado y responsabilidad institucional, apoya los decretos". "Puede contar con nosotros, vamos a seguir arrimando el hombro, vamos a trasladar propuestas y a colaborar en todo aquello que pueda servir para ayudar", ha dicho.

No obstante, Javier Esparza ha afirmado que "una crisis sanitaria como esta solo se puede afrontar desde la anticipación y desde una descripción veraz de la realidad". "Tiempo tendremos de pedir responsabilidad si fuera necesario, no lo voy a hacer ahora, pero le voy a pedir -a la presidenta del Gobierno- que no sea autocomplaciente, porque no tenemos motivos, que haga un análisis real de la situación desde su inicio, que sea transparente, que responda a los ciudadano y sus representantes, y en nombre de miles de navarros le pido soluciones y eficacia. Es lo que está demandando la sociedad navarra", ha dicho, para señalar además que "se podría haber ido más allá en los decretos" que ha aprobado el Gobierno foral.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "los políticos tenemos que dar ejemplo y ser el reflejo de una sociedad que se ha unido para hacer frente a la pandemia, solo unidos venceremos al virus, y por eso apelamos a esta unión social y política". "Hoy solo hay una lucha, que es ganar al virus, no hay ninguna otra, y ante este reto, unidad", ha dicho.

Así, ha lamentado que, aunque Navarra Suma respalde los proyectos, "solo ha criticado" y ha reclamado "una unidad real, no impostada". "Es el momento de sumar esfuerzos, no de sumar votos. El Gobierno de España y el de Navarra han tomado las riendas de la situación y han puesto una cuestión como base fundamental de su toma de decisiones, que se atienda a todo el mundo por igual, que todos salgamos juntos de esta situación sin que nadie se quede fuera", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "los miembros del Parlamento estamos obligados a colaborar, dejando para bien tarde la búsqueda de cualquier beneficio que, por legítimo que parezca, no sea el del conjunto de la ciudadanía" y ha dicho que "ya llegará el momento oportuno de la crítica constructiva cuando hayamos acabo con la crisis sanitaria".

Uxue Barkos ha abogado por la "coordinación" entre administraciones, pero ha pedido al Gobierno de Navarra que "no nos dejemos llevar por la inercia de las medidas que se nos están dictando desde los ministerios cuando no son la mejor solución para la sociedad navarra". "Si tenemos la certeza de poder dar un paso por delante, debemos darlo. Esa será nuestra mejor aportación a la superación de la crisis de manera coordinada y solidaria en Navarra, en el conjunto del Estado y en el conjunto de Europa", ha dicho.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "los parlamentarios tenemos la obligación de aprobar medidas que den la mayor protección y la máxima certidumbre a los ciudadanos", aunque ha dicho que corresponde al Gobierno de Navarra el "liderazgo" en la adopción de medidas para hacer frente a la situación.

Sin embargo, ha dicho que "eso no quiere decir que los grupos políticos tengamos que quedarnos de brazos cruzados, es nuestra obligación hacer política". En ese sentido, ha propuesto al Gobierno la creación de "una mesa amplia para afrontar las consecuencias de esta crisis con agentes políticos, sociales, sindicales, feministas, etc.", para buscar consenso en las medidas que se deban adoptar.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "lo urgente es reducir la mortalidad, reducir las consecuencias que esta situación va a tener en la economía de las personas y reducir el diferente impacto que las medidas de confinamiento está teniendo sobre los derechos de la ciudadanía". Con vistas a lo más inmediato y ante la posibilidad de un incremento de casos el fin de semana en Navarra, ha planteado la conveniencia de ir preparando un espacio en el Recinto Ferial de Navarra (Refena) para "poder acoger a una cantidad importante de personas".

Por otro lado, ha dado su apoyo a los dos decretos, destacando "el fondo de cien millones para reforzar nuestros sistema, la ampliación de la capacidad para avalar a pymes y autónoms, una contratación pública más flexible para poder seguir incorporando profesionales a la labor pública, o ayudas al alquiler".

La portavoz de Izquierda-Ekerra, Marisa de Simón, ha explicado que su grupo comparte en términos generales "las medidas implementadas en materia de salud, prestaciones sociales, economía y empleo por los Gobierno de Navarra y España". "Es absolutamente necesario movilizar todos los recursos para garantizar y reforzar los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, priorizando en especial a las más vulnerables".

Así, Marisa de Simón, que ha señalado que "es el momento de unir fuerzas", ha señalado que los dos decretos aprobados por el Gobierno de Navarra "responden a la excepcionalidad de emergencia social, caminamos en la dirección acertada y esperamos que la concreción de estas medidas y el destino de los recursos económicos extraordinarios priorice la atención sanitaria y la cobertura de las necesidades básicas de las familias".