Coronavirus.- Emvisesa reduce el alquiler a inquilinos con graves problemas económicos por la crisis sanitaria

"Se trata de una medida arbitrada de forma extraordinaria y mientras dure el estado de alarma con el objetivo de dar respuesta y reducir los alquileres a hogares que atraviesen graves problemas económicos y acrediten que tengan graves dificultades sobrevenidas por los efectos de la pandemia del Covid-19", según un comunicado del Ayuntamiento.

El Consistorio tiene entre sus prioridades "ofrecer la respuesta social adecuada dentro de nuestras competencias a las familias que más están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y como gran arrendador de casi 3.000 familias, la empresa municipal de vivienda asume como viene haciendo durante los últimos años su responsabilidad social dando una respuesta personalizada a quienes peor lo estén pasando" , ha explicado el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores (PSOE).

Flores ha destacado que el citado protocolo excepcional está dirigido "al resto de hogares de la empresa pública que no tienen asignada ninguna ayuda hasta el momento, pero que puedan haber entrado en una situación de vulnerabilidad o en graves dificultades económicas por la crisis sanitaria, al haberse producido situaciones como un expediente de regulación -sea o no temporal- de empleo, un despido o no renovación del contrato, el cierre de un establecimiento, la suspensión de una actividad económica por el decreto de alarma o una baja laboral por enfermedad o aislamiento por contagio del coronavirus".

El delegado municipal también ha subrayado que, en cualquier caso, con carácter general, engloba a "cualquier situación sobrevenida por la crisis sanitaria que haya provocado que las rentas del alquiler supongan más del 30 por ciento de los recursos mensuales de la unidad familiar".

Para estos supuestos y previa solicitud y acreditación, Emvisesa realizará un estudio personalizado de las posibilidades de pago que pueda asumir la familia en función de una serie de indicadores, y "esta será la cuantía que se le requerirá de forma excepcional mientras dure el estado de alarma a modo de pago a cuenta", ha asegurado Flores.

Una vez que haya finalizado la alerta sanitaria, estos hogares deberán acreditar esta situación que han declarado en Emvisesa ante el área de Bienestar Social "para la tramitación de la ayuda social correspondiente para incorporarse al sistema de prestaciones sociales".

Emvisesa facilitará desde un modelo de solicitud ,así como toda la información de la documentación y justificantes necesarios para acceder a este protocolo excepcional. Para ello, se ha habilitado un espacio en la web de la empresa municipal que permitirá que toda la tramitación sea telemática con apoyo telefónico en caso de ser necesario. En cualquier caso, toda la documentación y el expediente "podrá ser requerido una vez finalizada la alerta sanitaria para comprobar todas las circunstancias alegadas".

La medida se enmarca dentro de "la estrategia de apoyo social a familias que se coordina desde el comité de seguimiento municipal del coronavirus", presidido por el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, y con la presencia del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, y la delegada de Recursos Humanos y Modernización, Clara Macías.

Emvisesa tiene 2.798 familias inquilinas con distintos modelos de alquiler "en función de su situación económica y social, y cuenta con un Protocolo de Protección a familias con pocos recursos al que están acogidas casi un millar de ellas, que reciben ayudas por parte del área de Bienestar Social, modelo que se mantiene durante esta crisis", añade el comunicado.