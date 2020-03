MásJaén.- Diputación renueva su apoyo al Predimed-Plus, un estudio sobre nutrición y aceite de oliva

La implicación de la Administración provincial en este macro estudio científico se enmarca en "la visibilización y puesta en valor de las bondades saludables del aceite de oliva virgen extra", tal y como ha señalado en un comunicado el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno.

"Se trata de demostrar científicamente, a través de los investigadores de la UJA, las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra y que sean un reclamo más a la hora de aumentar su consumo, de tal forma que pueda ayudar también para salir de la crisis de precios que está viviendo el olivar y la agricultura", ha dicho Bruno.

El diputado ha recordado que desde el año 2015, de forma conjunta con la Universidad de Jaén, están llevando a cabo este proyecto al que la Diputación aporta cada año 24.000 euros y que se está realizando en distintos centros de salud de Jaén. "Con este estudio se pretende demostrar que llevar una dieta mediterránea con un aporte extra de consumo de aceite de oliva virgen extra puede prevenir enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cánceres o la obesidad", ha afirmado Bruno.

El Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén lidera uno de los 23 grupos de investigación de toda España en el que participan un total de 6.874 personas, 150 en Jaén, con síndrome metabólico y sobrepeso divididos en dos grupos, uno de intervención con dieta mediterránea hipocalórica, pérdida de peso y actividad física, y otro solo con dieta mediterránea pero con ingesta calórica sin limitación. El reclutamiento de participantes para el ensayo en Jaén se realizó en seis centros de salud de la capital jiennense.

A lo largo de este último año de trabajo de campo, la dietista nutricionista ha llevado a cabo el registro de las medidas antropométricas de los participantes del grupo de intervención cada tres meses, se han realizado 150 cuestionarios sobre el consumo de alimentos, se ha registrado la actividad física y se han impartido charlas de educación nutricional.

Los investigadores disponen ya de numerosa información científica, esperando completar la intervención a final del año 2022. Solo en 2019 se publicaron 28 trabajos científicos en revistas de impacto, incluido su diseño y métodos en International Journal of Epidemiology; el estudio piloto en Diabetes Care y un primer análisis intermedio en el Journal of the American Medical Association (JAMA) con gran repercusión en el mundo científico.

El proyecto Predimed-Plus se ha convertido en el mayor reto de investigación sobre nutrición realizado en España. En él se evalúa el efecto de una intervención intensiva con objetivos de pérdida de peso, basada en el consumo de dieta mediterránea hipocalórica, promoción de actividad física y terapia conductual en la prevención de enfermedades cardiovasculares.