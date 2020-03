Coronavirus.- Intersindical denuncia la situació dels riders davant Inspecció de Treball i exigeix cessar repartiments

El sindicat considera que, en el context de la crisi sanitària del coronavirus, "no hi ha capacitat de minimitzar el risc de contagi dels riders que desenvolupen el treball en els carrers en no disposar disposar de mitjans de protecció (guants, mascaretes i desinfecció) ni d'un centre de treball on poder desinfectar-se i mantindre les ferramentes de treball lliures de virus".

Per açò, Intersindical defèn el cessament definitiu del repartiment, una mesura que, segons ha exposat en un comunicat, "permetria assegurar la salut dels 'riders', les persones que conviuen amb ells, dels clients de les plataformes" i "de tota la societat per extensió". D'aquesta forma, podrien "sol·licitar la prestació extraordinària sense necessitat de justificar la caiguda del nivell d'ingressos".

El sindicat considera que, per al cas de les persones que necessiten assistència i a les quals els porten productes de primera necessitat acasa, ha d'"haver-hi treballadores i treballadors contractats, preparats i protegits".

Intersindical ha denunciat que "Stuart, Deliveroo, Shargo, Glovo i UberEats, entre altres empreses de repartiment a domicili, durant l'estatd'alarma decretat el 13 de març, no compleixen l'article 17.2 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en no proporcionar equips de protecció individual (EPI) a més de formació adequada sobre com procedir a realitzar les entrega amb total seguretat, tant per alrepartidor com per al client, més enllà de frases curtes amb dibuixos explicant el mateix que expliquen les autoritats públiques per a tota la societat".

"CAP ELEMENT DE SEGURETAT"

L'organització sindical ha posat el focus en què l'"extrema precarietat laboral" que pateixen els 'riders' s'afig al "risc per contagi del COVID-19". Segons ha denunciat, "plataformes com Deliveroo, Glovo o UberEats no proveeixen cap element de seguretat i no han implementat normes especials violant la legislació vigent i lescomunicacions amb precaucions higiènic-sanitàries similars que emeten les autoritats públiques".

"Anuncis com 'Entrega sense contacte', acompanyats d''Enviament gratuït'' i 'Queda't a casa' cap als consumidors no són protocols de seguretat sinó publicitat i promocions per a atraure més clients i compensar la caiguda generalitzada de les comandes", ha censurat Intersindical.

A més, Intersindical apunta que no hi ha "cap protocol establit" per part d'aquestes plataformes perquè "en els 'partners' o restaurants on es realitzen les recollides de les comandes es puga estar a una distància mínima d'un metre dels altres repartidors". D'aquesta forma, insisteix Intersindical, es posa "una altra vegada en risc la seua salut". "Tampoc hi ha un mínim d'interés per saber quals són les condicions dels restaurants", ha advertit.