Celaá, sobre la prueba de la EBAU tras el coronavirus: "No será más fácil que otros años, pero sí tendrá más opcionalidad"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 que ningún alumno va a perder el curso a causa de las medidas paracombatir el coronavirusy ha asegurado que la EBAU, prevista del 22 de junio al 10 de julio, no va a ser más fácil que otros años sino más flexible.

"Será justa y se tendrá que adaptar a las circunstancias que estamos viviendo. Abrirá la opcionalidad más que lo que han abierto los anteriores porque la autonomía pedagógica de los centros educativos ofrece una diversida de resultados", ha dicho.

Celaá ha recordado que los estudiantes siguen con el curso de forma telemática desde casa y ha dicho que espera que las aulas puedan volver a recuperar la normalidad antes de junio: "Nos gustaría que los alumnos volvieran antes de junio a las aulas, al menos para poder repasar el contenido de sus materias. En abril volveremos a hacer una conferencia y a partir de ahí veremos cómo proceder",

La ministra ha desvelado que hasta un 12% de los alumnos no se está conectando para hacer las actividades educativas a través de las plataformas digitales al no disponer de Internet en casa. El Gobierno está trabajando para identificar a estos alumnos que no se conectan con sus centros y hacerles llegar los contenido por otros medios. "Es muy importantes que les identifiquemos. Trabajamos en la posibilidad de que a través del teléfono móvil podamos transmitir contenido educativo", ha manifiestado