El coronavirus abre un cisma en el Consejo Europeo: los escenarios tras el golpe en la mesa de España e Italia

Digamos que en el seno del Consejo Europeo hay dos equipos: de un lado, España e Italia. Del otro, Alemania y Países Bajos. Pedro Sánchez y Antonio Conte vetaron este jueves las conclusiones de los 27 para abordar la crisis económica. Ambos líderes pidieron un esfuerzo económico más "claro" y sin ambigüedades. Y de primeras se negaron a firmar el documento final. No cedieron hasta que Charles Michel no rectificó. En el otro extremo, Merkel no es partidaria de ese empuje financiero.

"Hay que pensar que el sur de Europa suele salir mal parado en estas ocasiones", comentan fuentes consultadas por 20minutos. Lo cierto es que en los últimos años España no ha quedado satisfecha del todo cuando se inmiscuyó al Consejo en una crisis. Ya pasó en 2012, con la crisis económica. Mariano Rajoy también vetó las conclusiones con el objetivo de evitar el rescate.

Seis años después, el problema es sanitario, pero las soluciones vuelven a tener el dinero de por medio. El plantón de España e Italia resucita viejos fantasmas del pasado y vuelve a dejar a Alemania en el foco. El hecho de que los germanos tengan datos de contagios mucho menores que los que manejan Sánchez y Conte hace que no vean la urgencia tan cerca. Pero esto sirve para llegar a otra conclusión: falta solidaridad entre los Estados miembros. "No todos reman en la misma dirección", añaden las mismas fuentes.

Dos semanas más de margen con el virus haciendo estragos

Tras tanta tensión, los países pactaron dar quince días al Eurogrupo (ministros de Finanzas) para que presenten propuestas para coordinar actuación fiscal europea que alivie las consecuencias de la pandemia. Los analistas tienen claro que "si no se responde desde el punto de vista financiero" el problema se hace "todavía más grande" porque los 27 habrán perdido "credibilidad".

En la UE, como decimos, lo que se está jugando es un partido. Primero, el Eurogrupo dejó cualquier tipo de conclusión en el aire y pasó el turno al Consejo Europeo, que ahora ha respondido de aquella manera y ha devuelto el problema a los ministros. Y así, el tiempo pasa y el coronavirus sigue actuando: "La crisis sigue sin abordarse de forma rotunda".

"Estas propuestas deberían tener en cuenta la naturaleza sin precedentes del golpe que tiene el Covid-19 en todas nuestras economías y nuestra respuesta se intensificará, si es necesario, con más actuaciones de forma inclusiva y a la luz de los acontecimientos para dar una respuesta amplia", remarca el texto pactado finalmente por todos los Estados miembros.

¿Y qué pasa con los 'coronabonos'?

El tema que más enfrenta a los gobiernos europeos es la posibilidad de poner en marcha un instrumento de deuda mutualizada o eurobonos, como defienden un grupo de países liderado por España, Francia e Italia pero que rechazan de plano otros como Alemania, Países Bajos, Finlandia o Austria.

El texto pactado por las capitales ni siquiera nombra la posibilidad de emitir deuda europea y, preguntado por esta cuestión, Michel se ha limitado a afirmar que los líderes han debatido "todas las diferentes posibilidades" que hay sobre la mesa y recordad que es el Eurogrupo el foro para concretar las propuestas.

Con respecto a lo que han denominado "estrategia de salida", Von der Leyen ha señalado que estará basada en dos enfoques. En primer lugar, estudiar con el expertos epidemiólogos el calendario y el ritmo en el que se deben ir levantando las medidas de confinamiento y "en qué regiones" puede hacerse. "Estamos modelizando diferentes escenarios", ha avanzado la alemana.

Y en segundo lugar, en el plano económico habrá que actuar para garantizar, por un lado, un presupuesto europeo "sólido", y por otro, garantizar que el mercado único vuelve a funcionar correctamente y se aseguran las cadenas de suministro y el flujo de bienes.

Con respecto a esta cuestión, los jefes de Estado y de Gobierno se han comprometido a asegurar el buen funcionamiento mientras dure la pandemia y a pesar del cierre temporal de las fronteras interiores por parte de 12 países del bloque, con el objetivo de que no se generen problemas de desabastecimeinto por atascos en los controles y para que los europeos que intenten llegar a su país de residencia puedan transitar sin problemas.