Portugal afea la actitud de Holanda en la reunión del Consejo Europeo: "No fue España la que creó o importó el virus"

El primer ministro portugués, Antonio Costa, afeó este jueves la actitud del ministro de Economía de Holanda con España durante la reunión del Consejo Europeo en la que los líderes de la Unión debían consensuar las medidas para afrontar los efectos económicos del coronavirus en los países miembros.

En el encuentro, en el que tanto Pedro Sánchez como el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se plantaron, el responsable de la cartera de economía de Holanda, Wopke Hoekstra -que está entre los contrarios a los coronabonos- dijo que Bruselas debía investigar a países como España por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus pese a que la zona euro creció en los últimos siete años.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Costa criticó el discurso "repugnante mezquino y contrario al discurso de la Unión Europea" de Hoekstra. “Si no nos respetamos los unos a los otros y no comprendemos que, ante un desafío común, tenemos que tener la capacidad de responder en común, entonces nadie entendió nada de lo que es la Unión Europea”, insistió Costa, que recordó a los países vecinos "que no fue España la creó o importó el virus”.

Además, el primer ministro portugués consideró "manifiestamente insuficiente" la respuesta dada hasta ahora por la Unión Europea a la crisis económica provocada por el coronavirus e insistió en la necesidad de emitir deuda conjunta a través de los llamados "coronabonos".

"Fue el acuerdo posible, pero manifiestamente insuficiente para aquello que es exigible a Europa", dijo en declaraciones a la prensa en Lisboa tras la cumbre de líderes de la UE, celebrada por videoconferencia, en la que no se alcanzó un acuerdo sobre la emisión de deuda mutualizada.