Miley Cyrus desvela cuál fue la única razón por la que se presentó a la audición de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus sigue con su programa Bright Minded: Live with Miley en el que la cantante habla en directos de Instagram con grandes nombres del panorama actual.

Ya han pasado por su programa Ellen Degeneres, Demi Lovato, Hailey Baldwin o Dua Lipa entre otras estrellas, pero ayer tuvo a una de las invitadas más especiales por un gran motivo, y esa fue Hilary Duff.

Al igual que Cyrus, Hilary comenzó su carrera siendo una chica Disney en la mítica serie Lizzie McGuire. Según le contaba Miley, ella fue el motivo por el que se presentó al casting de Hannah Montana: estaba obsesionada con Hilary Duff y quería ser como ella a toda costa.

“No me importaba una mierda ser actriz o cantante, simplemente quería copiarte en todo", confesó Miley.

“Quiero confesarte que fui a un concierto tuyo cuando tenía once años vestida con una falda de cuadros plisada y unas botas Uggs solo porque tú vestías así”, le dijo Miley a Hilary justo antes de confesarle que nada más salir del concierto decidió que tenía que ir inmediatamente a Los Ángeles para tener una audición con Disney y protagonizar una nueva serie.

"Aunque en realidad lo que más quería era poder hacer cualquier cosa que hubiera hecho tú”, continúa explicado. “No me importaba una mierda ser actriz o cantante, simplemente quería copiarte en todo. Así que quiero darte las gracias por haberme inspirado. Nunca estaría aquí sentada ahora de no haber sido por ti. Tú me has enseñado el camino a seguir”, confesaba.

Ante tal sorpresa, Duff se quedó totalmente sin palabras al descubrir que una de las personas más influyentes del panorama actual la tenía como ídolo y modelo a seguir.

“Lo primero, decirte que eres muy amable y que siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo. Escucharte decir eso me ha hecho sentir que eres realmente una luz y que has sido muy valiente por tomar tantas decisiones arriesgadas en tu vida. Tú sí que eres una inspiración para todos nosotros”, contestó a Miley.

Resulta totalmente satisfactorio ver, no solo como dos grandes y poderosas mujeres se apoyan entre ellas, sino que dejan a un lado los comentarios negativos de las personas que buscan enfrentar a las mujeres del espectáculo unas contra otras.