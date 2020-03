CESM pide en los juzgados la provisión "en 24 horas" de material de protección para sanitarios de CyL

El sindicato médico, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que en su demanda solicita al juzgado acuerde las medidas cautelarísimas de requerir que, en cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, el Real Decreto del Estado de Alarma y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que provea "con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas", en cantidad suficiente y de forma continuada de estos equipos de protección.

CESM concreta este material y reclama batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR diagnóstico Covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos para todos los centros sanitarios de la Comunidad.

El sindicato ha explicado que presenta esta demanda ante los datos de infección de los profesionales sanitarios (alrededor del 15 por ciento de los contagiados), que es "muy superior" al que presentan otros países y la situación crítica en la que se encuentran los médicos de Castilla y León por la falta de equipos de protección.

CESMCyL considera que "es momento de arrimar el hombro y de unir esfuerzos", pero también que es su obligación defender a los profesionales sanitarios que están dando "todo su esfuerzo" y no están siendo protegidos "adecuadamente" por quienes están obligados a ello.

"Es totalmente Inadmisible que del total de casos confirmados, aproximadamente el 15 por ciento corresponda a los profesionales sanitarios", ha insistido el sindicato médico, que ha agregado que a esto se une la falta de test que hace imposible la detección de contactos, especialmente de los profesionales sanitarios, "lo que potencia el contagio, ya que no se puede aislar a los médicos y otros profesionales porque no se conoce su situación".

A este respecto, ha recordado que esta situación ya la ha recordado desde el primer momento en los diferentes ámbitos de negociación con la Consejería de Sanidad y en los medios de comunicación sin que se dé ninguna solución, por lo que se ha visto "obligada" a presentar esta demanda.

"Desde CESM seguimos trasladando nuestro apoyo a todos los profesionales sanitarios y seguiremos denunciando todo aquello que entendemos no se está haciendo bien, porque no proteger a los que nos cuidan es no proteger a toda la sociedad", ha concluido.