Confesión en directo: José Antonio Avilés 'entró' a Jorge Javier Vázquez en Grindr, una aplicación de citas 

Durante la gala de Supervivientes y gracias a la indiscreción de uno de los concursantes, Ferre, salió a la luz una curiosa anécdota entre el presentador, Jorge Javier Vázquez y José Antonio Avilés, ahora concursante del reality y habitualmente colaborador de Viva la vida, también en Telecinco.

"Avilés y yo nos conocimos en Grindr", contaba divertido Jorge Javier. Grindr es una aplicación de citas para hombres gays y bisexuales que localiza por GPS a sus usuarios y avisa de si hay otro cerca.

"Yo tenía puesta una foto de mi torso y José Antonio me entró, porque le salía a nueve metros, porque él estaba en Viva la vida y yo venía a presentar", contaba el conductor de Supervivientes.

"Y le dije que yo era su presentador y él me dijo que no, que su presentadora era Emma García", rememoraba Jorge Javier, que contó que cuando Avilés se dio cuenta de a quién había contactado "le dio mucha vergüenza".

Y a pesar de haberse conocido en redes sociales y de trabajar en la misma cadena, ambos aún no han coincidido en la vida real.

Además, ahora Jorge Javier Vázquez no puede usar Grindr: "Me han cancelado la cuenta, por alguno al que le haya dicho que no...", especulaba el presentador.