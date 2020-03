¿Están bajando las gasolinas todo lo que deberían en esta crisis de coronavirus?

Si usted es uno esos españoles que, por cuestiones laborales, ha podido pausar el confinamiento obligado durante el estado de alarma para acercarse a repostar a un surtidor de gasolina, habrá notado que los precios están más baratos.

El sector de los carburantes no es ajeno a las leyes del mercado. Si no hay demanda de gasolina -porque la población de medio mundo está encerrada en casa- y el petróleo -que supone un tercio del precio final de esas gasolinas- rebosa los depósitos de los productores sin encontrar comprador, ese crudo acabará vendiéndose más barato para darle salida. Este es el escenario actual. Y este el motivo por el que los españoles pagan ahora menos en los surtidores.

Meter un litro de súper-95 al depósito cuesta ahora de media 1,18 euros, según el boletín petrolero publicado ayer por la UE; la misma cantidad de gasoil le costará por su parte 1,08 euros. Unos precios que suponen un recorte considerable de hasta el 13% respecto a los que se pagaban al comienzo de año, antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia global y paralizara el mundo.

El petróleo baja y arrastra también a la baja a la gasolina. La pregunta ahora es otra: ¿está bajando la gasolina todo lo que debería teniendo en cuenta el descalabro que sufre el petróleo? El barril de crudo Brent -el que consumimos en Europa- está cotizando este viernes a 25,8 euros, un precio que no se veía desde hace cuatro años, cuando la oferta de 'oro negro' inundó el mercado más allá de lo que la demanda podía absorber y la OPEP se vio obligada a cerrar el grifo al ver cómo los buques vagaban en el océano con sus tanques rebosando y sin encontrar puerto en el que descargarlo.

Aquello sucedió en enero de 2016. Fue la última vez que se vio el petróleo por debajo de los 30 dólares... y la última vez que los españoles pagaron menos de un euro por sus carburantes. El boletín petrolero de aquel mes mostraba precios medios de 1,09 para el litro de gasolina y de 0,91 para el litro de gasoleo. Y esa es la duda que tiene el consumidor: ¿por qué si el barril cuesta ahora lo mismo que hace cuatro años, pagamos 9 céntimos más por cada litro de gasolina y hasta 17 céntimos más en el caso del gasoil?

"El precio de la gasolina ha experimentado una bajada ínfima en comparación con la caída del petróleo", protestan en Facua. La organización de consumidores ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación por "acuerdo colusorio". Es decir, sospechan que puede haber un pacto para que la gasolina no se derrumbe al ritmo del petróleo, algo contrario a la Ley de Defensa de la Competencia. "Desde el 28 de febrero, dos semanas antes del estado de alarma, hasta el pasado 20 de marzo, el petróleo ha bajado un 44,8%, mientras que la gasolina sólo lo ha hecho un 8,3%",

La versión de los productores es otra y tiene que ver con la composición del precio de producto. ¿Qué estamos pagando en los surtidores? El conductor no paga solo por la materia prima -de lo contrario abonaría apenas 25 céntimos por litro- sino también el coste de refinar la gasolina, transportarla, distribuirla entre las estaciones de servicio, los márgenes de beneficios en toda esa cadena y, sobre todo, se pagan impuestos al Estado... y estos han subido desde 2016.

"El céntimo sanitario se ha armonizado al alza en todo territorio nacional y es uno de los factores que explica que las gasolinas no se paguen como hace cuatro años", explica un portavoz de AOP, la asociación que representa a los grandes operadores como Repsol, Cepsa, Galp, Shell o BP. La patronal alega además que el precio del carburante lo marca el mercado mayorista de gasolina (no el barril de petróleo) y que también importa el tipo de cambio euro/dolar dado que los barriles se compran en dólares (aunque el cambio actual de 1,10 dólares/euros es similar al 1,09 que se marcaba hace cuatro años).

Fuentes del sector apuntan a 20minutos que la causa principal de que las gasolinas no estén tan baratas como hace cuatro años es otra: el brutal desplome de una demanda que ahora apenas sostienen los transportistas y que ha reducido un 90% la venta en el surtidor. ¿Están compensando las gasolineras el derrumbe de ventas con un atemperamiento en la rebaja de los precios?

"Hay cosas que no se saben, pero se ven y son de sentido común", dice Víctor Recio, gerente de la estación de servicio Bonarea a las afueras de Zaragoza que suele ser conocida por los bajos precios de su surtidor. "Nosotros estamos vendiendo el gasoil a 0,89 euros y la gasolina a 1,005. Son precios similares a los teníamos hace cuatro años, así que tengo clarísimo que si otros no lo hacen es porque harán menos venta y querrán subir su margen. Si el precio de compra baja y yo no muevo los precios de mi surtidor... gano más".

Somos pymes, nuestro pulmón económico es limitado y la situación es dramática

"¿Cree que en este momento con la que esta cayendo nos preocupamos de los precios?", protesta Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio que ve "en peligro" la continuidad de los 53.000 empleos de su sector.

"Somos pymes, nuestro pulmón económico es limitado y la situación es dramática. Algunas estaciones compraron 32.000 litros de stock el 15 de marzo... y ahora apenas venden 400 al día porque la circulación esta restringida a todos menos a los servicios esenciales. Nadie se mueve salvo que esté trabajando. ¡Hay estaciones de servicio que tienen genero acumulado de hace dos meses!", insiste De Benito. El presidente de CEEES califica la situación de "ruina" para el sector y sugiere que hasta que no cambie ese stock no pueden ofrecer otro comprado más barato. "¿Qué vamos a hacer, vender a pérdida?"