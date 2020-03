Wyoming: "El confinamiento me está sentando mal, no estoy acostumbrado a trabajar"

Wyoming comenzó el programa de este jueves de El intermedio desde el sofá señalando que "tengo que daros dos anuncios. El primero es que tenemos la redacción desierta, ya hemos reubicado a todo el mundo en sus hogares y trabajan desde allí".

"El segundo anuncio es, tal vez, el más importante, se alquila redacción para programa de televisión. Está seminueva, lleva unos 13 años en funcionamiento, pero muy bien cuidada y mi despacho está sin inaugurar", afirmó.

El presentador también destacó en su mensaje a los espectadores que "esto del confinamiento me está sentando un poco raro a nivel físico, pero no por estar encerrado, sino porque no estoy acostumbrado a trabajar".

"Antes tenía un horario estricto, pequeño, pero que me permitía organizar mi mente. Ahora tengo una serie de síntomas como mareos, náuseas, vértigos... que coinciden con los del embarazo. También tengo abdomen prominente y me han crecido los pechos", comentó con una sonrisa en la cara.

Wyoming, en 'El intermedio desde el sofá'. ATRESMEDIA

También comento que "no hace falta que os recuerde que esto está siendo difícil para todo el mundo y que el virus no distingue de clases sociales ni de ningún tipo de estamento".

Y añadió que "sabemos por los medios de comunicación que muchos de nuestros representantes políticos han dado positivo. No es así el Jefe del Estado, Felipe VI, que parece que ha dado negativo, de lo cual nos alegramos mucho".

Wyoming destacó en su discurso que esta situación "está cambiando nuestra escala de valores ya que es curioso que cosas que antes eran imprescindibles como el procés o los rifirrafes políticos, ahora nos parece completamente superfluo, porque lo que más valoramos, lógicamente, es la salud".

Para concluir, el presentador envió un mensaje tranquilizador a todos los espectadores del programa de La Sexta: "Estaremos al pie del cañón, queridos amigos".