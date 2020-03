Cristian Suescun, cuarto expulsado de 'Supervivientes' 2020: "La audiencia ha decidido que hay compañeros mejores"

Un nuevo superviviente emprenderá el camino a casa, si la alarma sanitaria por el coronavirus lo permite. Y ese no será otro que Cristian Suescun, que se convirtió este jueves en el cuarto expulsado de Supervivientes 2020.

Suescun, Nyno Vargas y Ferre eran los tres nominados de la noche, pero Jorge Javier Vázquez, desde Madrid, le comunicó a Vargas que se salvaba de la expulsión.

"Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el segundo concursante eliminado sea Christian", anunció el presentador desde el plató del programa en Madrid mientras Ferre se llevaba las manos a la cara y se abrazaba a Fani.

El concursante, mientras su compañero se despedía del resto de supervivientes, dio las gracias "a todo el mundo por el apoyo. Esta semana he estado un poquito de bajón, perdón si no lo he hecho muy bien, pero prometo dar mi mejor versión".

"Ha llegado el momento de que te despidas definitivamente de tus compañeros", le dijo Lara Álvarez a Suescun: "Disfrutad la experiencia a saco, es única. Evitar riñas y centraron en la supervivencia que esto es solo una vez en la vida. Sois muy buena gente todos".

Y añadió que "gracias a toda la gente que ha confiado en mí, he hecho todo lo que he podido, pero me voy muy contento de la experiencia. Hay compañeros mejores, así lo ha decidido la audiencia".

Jorge Javier le comentó que "tu paso por el concurso ha servido para que mucha gente te conozca y te coja mucho cariño", y Suescun concluyó afirmando que "me da mucha pena Jorge, pero... ¿Qué se le va a hacer? Hay gente que ha gustado más. Tengo muchas ganas de ver a mi madre, a mi hermanita y a mi niña. Gracias a toda la gente que me ha votado".