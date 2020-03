Benjamín sorprende a su cita en 'First dates: "He llegado a tener en casa 130 ratas, me encantan los roedores"

Dicen que, sobre gustos, colores, pero una de las aficiones de Benjamín dejó totalmente descolocado a José María, su cita de este jueves en First dates cuando le reconoció que había llegado a tener en casa "hasta 130 ratas, algunas, calvas".

José María sorprendió a Carlos Sobera cuando, al quitarse la chaqueta, el presentador vio que el comensal llevaba puesto un arnés encima de la camisa: "¿Y eso?". El toledano le dijo que "estudio Diseño y los hago".

Su cita fue Benjamín, que también estudió Diseño y moda "aunque no me he dedicado a ello porque no ha surgido. He trabajado en tiendas y como escaparatista". Y añadió que "empecé a estudiar Bellas Artes y me fui de Erasmus a Italia con 40 años".

Tras conocerse en la mesa donde iban a cenar, ambos descubrieron según hablaban que solo coincidirían en su gusto por la moda y el estilismo, ya que, de primeras, no se gustaron físicamente.

Pero donde realmente la cita naufragó fue en el tema de los animales, porque mientras que José María afirmó que "no es que no me gusten los animales, pero tengo alergia a su pelo, es mortal", a Benjamín, le encantaban.

Y, además, encontró la solución: "Yo he llegado a tener 130 ratas en casa, y algunas eran calvas, ahí no tendrías problema. Es que me encantan los roedores", espantando al estudiante.

Al final, Benjamín reconoció que sí que tendría una segunda cita con el toledano porque "me ha parecido una cita corta y un buen comienzo para algo más". José María, por su parte, no quiso volver a quedar porque "no me ha dado esa chispa".