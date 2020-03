Javier Cámara lo da todo con 'Supercalifragilisticoespialidoso' en 'El hormiguero: Quédate en casa'

El hormiguero: Quédate en casa despidió la semana de su nuevo formato conectando por videollamada con Javier Cámara y Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), donde hablaron de sus nuevos proyectos, Vamos Juan y Veneno, respectivamente.

Los espectadores se quedaron muy sorprendidos al ver que, nada más conectar con Cámara, empezó a sonar la canción Supercalifragilisticoespialidoso, de la banda sonora de la película Mary Poppins y que el actor, junto a Pablo Motos, no pararon de bailar el tema.

Tras las primeras carcajadas, Barrancas explicó que "cuando hemos hecho la prueba, tenías puesta esa canción", mientras que el presentador añadió: "Teníais una juerga ahí... Cuando te hemos llamada estabas bailando con tus críos esa canción".

El actor les explicó que "a mi hija le ha dado por Mary Poppins, a mi hijo por otras, y estamos viendo muchas películas clásicas. La verdad es que es una maravilla porque pensaba que tan pequeños no les iba a gustar".

Y añadió que "la escuchaba todo el rato cantando la canción, es muy bonita, se la he puesto y hemos estado bailando en casa y justo me habéis llamado vosotros. He pensado, que siga la fiesta".

Cámara comentó con Motos el estreno de Vamos Juan, la segunda temporada de la serie que protagoniza en TNT y que se estrena el domingo 29 de marzo "con un maratón de capítulos". Además, el actor adelantó que "El hormiguero sale en uno de los episodios, pero hasta ahí puedo leer. He sembrado una línea..." y también que había dirigido una de las entregas de la ficción.