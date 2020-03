Isabel Díaz Ayuso: "El Gobierno habla de solidaridad con Madrid, pero aquí no llega nada"

¿En qué situación se encuentra Madrid en este momento?

Estamos en el momento más difícil. Teníamos estimado que iba a ser así, aunque nunca estás psicológicamente preparado para que tanta gente fallezca. Estamos en el momento en el que siguen creciendo los contagios y los pacientes llegan a la UCI. Mientras, empieza a ser un respiro el hospital de Ifema y los hoteles medicalizados. Y ahora necesitamos que lleguen más respiradores que hemos encargado.

¿Cuántas unidades de cuidados intensivos tiene operativas?

Hemos pasado de 500 a 1.500 UCI. Todavía tenemos suficientes y, si los respiradores vienen como confiamos en estos días, seguiremos creándolas. El problema aquí es la UCI, que es un espacio donde el paciente está, de media, como mínimo entre dos y tres semanas. Aún estamos en ese punto perverso en el que entra mucho paciente y sale poco. Cuando consiga los test, porque los conseguiré, podremos hacer un test masivo y el número de positivos volverá a subir. Pero la clave es el porcentaje de personas que o están graves o se curan.

¿En qué le afecta a Madrid los test defectuosos que hay circulando para detectar el virus?

Nos afecta poco porque el Gobierno central nos está dando muy poco. Madrid no contaba con muchos de esos test. Por nuestra parte sí estamos haciendo compras, que esperamos que lleguen pronto.

¿Tiene ya fecha? ¿Qué posibilidades reales hay de que los aviones de Madrid lleguen rápido si incluso al Gobierno central le dan plazos de un mes?

Primero voy a intentar que venga el material y, cuando esté en Madrid, lo diremos. Lo único que me interesa ahora es que nada se interponga entre la compra y el paciente.

La primera medida contundente que se tomó en España para afrontar el virus fue el cierre de colegios en Madrid. ¿Ha sentido que fuese útil?

Sí, ayudó. Cerrar los colegios por primera vez en la democracia fue una decisión dura.

¿Se vio sola al tomar esa decisión?, ¿percibió cierta incomprensión desde el Gobierno y otras autonomías?

Eso me da igual. Sabía que era necesario, así que para adelante. Después vinieron restaurantes, bares, museos... Sabíamos que teníamos que actuar. Desde el principio, la Comunidad de Madrid afrontó la verdad. Vimos que el contagio del 15% de la población era inevitable y decretar el cierre de los colegios y de todos esos establecimientos suponía ganar tiempo. Tiempo para tensionar la sanidad, crear un único mando donde los hospitales públicos y privados están cooordinados y crear el hospital en Ifema. Venía una ola fortísima y necesitábamos ganar días.

¿Qué tal funciona Ifema?

Bien. Ifema es un hospital que, además, va a ir cada vez a mejor, porque la colaboración público-privada es inmensa. Nos han llegado hasta empresas que nos han ofrecido baterías, comida, etc. Cada día se está perfeccionando. Hoy mismo (por ayer) ha estado el rey. Es un sitio de orgullo. A partir de estos días va a empezar a liberar a los hospitales, que tienen que seguir atendiendo y funcionando.

¿Cree que la sanidad va a aguantar el tirón?

La sanidad madrileña es una sanidad ganadora, que está acostumbrada a obrar milagros. Es la única comunidad que opera el 100% de los trasplantes. Aquí se curan cánceres en tres semanas. Ahora mismo, sus profesionales ven cómo se les muere gente. Están viviendo algo traumático, pero son ganadores. Y en cuanto vengan los recursos y en cuanto sigamos ampliando las UCI... No vamos a poder impedir que un 15% de enfermos se pongan muy mal, y que fallezca un porcentaje, pero sí conseguiremos que todos tengan una cama. Que todo el que fallezca haya sido tras haber recibido toda la atención posible.

En cuanto al material, ¿qué tal funciona la coordinación con el Gobierno central?

En los últimos dos días no hemos recibido material. Hablan mucho sobre el material que dicen que nos dan, pero...

¿Pero ayer no recibieron un cargamento del Ministerio?

No, nada. En los dos últimos días hemos recibido cero.

¿Y cuándo les dice el Ministerio que va a llegar?

A nosotros no nos dice nada. El Gobierno habla en la prensa de solidaridad con Madrid... Pero o no llega o llega muy poco.

Aunque ahora la prioridad es la cuestión sanitaria, también está la crisis económica. ¿Cómo va a salir Madrid de esta?

Para la economía global va a ser difícil, para la economía española también. Para Madrid, evidentemente igual, porque no somos una isla. Pero Madrid tiene un sector público-privado, empresas, emprendedores y luchadores que vienen desde todos los rincones del mundo. Con todos ellos, Madrid saldrá con fuerza adelante. Va a haber gente que tenga dificultades extraordinarias, para todos ellos el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene su plan.

Desde algunos sectores cercanos al PSOE la comparan a usted con Torra y la acusan de desleal. ¿Qué responde?

Que lo mismo que le digo al presidente del Gobierno en una videoconferencia mirándole de frente, lo digo en una carta o ante los medios. Soy leal con el Gobierno en decisiones nacionales, como cuando decretó el estado de alarma. Pero no puedo incurrir en dejación de funciones para Madrid. Desleal es saber que no estás haciendo bien y callarte. Desleal es no actuar por miedo al qué dirán.

¿Un mensaje a los sanitarios?

Sé que son una sanidad ganadora, una sanidad que es la mejor del mundo y que es en gran parte gracias a ellos. Están pasando los momentos más difíciles, pero les puedo asegurar que este Gobierno no ha dejado un solo día de pelear por traer material para ellos y de buscar todas las ideas para que estén trabajando en las mejores condiciones, como hemos hecho con los hoteles. No vamos a olvidar lo que están haciendo. Somos un Gobierno que apuesta siempre por la salud y ahora somos más conscientes que nunca de lo importante que es.

¿Apuestan por la salud, pero Madrid no redujo en legislaturas anteriores gasto sanitario?

Es falso, es una forma de intentar echar culpas hacia una comunidad que está sufriendo una pandemia. Me parece insólito, eso sí que es desleal y una ignominia. Pretender culpar a un sistema que tiene, entre otras cosas, 12 hospitales nuevos y más de 85 centros de salud en una legislatura. Somos el Gobierno con más presupuesto y profesionales sanitarios que nunca. Si una pandemia puede bloquear Estados Unidos y China, qué no puede hacer con un país como el nuestro. La cantidad de vidas que estamos salvando es la diferencia. Y esos datos los tenemos, los daremos, porque esto es la verdad.