La UE se juega su futuro con el coronavirus: "Esta crisis nos ha pillado débiles, sin solidaridad común"

"Todos los poderes públicos dejaron pasar un tiempo precioso". Lo cierto es que la Unión Europea se ha situado en el foco ante la crisis del coronavirus. Hay voces que piden más actuaciones desde Bruselas, otras defienden la labor de las instituciones, pero lo cierto es que desde la Comisión Europea y el Consejo Europeo se han alternado aciertos y errores estas semanas. Eso sí, hay una tesis común: "Esta crisis nos ha pillado débiles, sin solidaridad común", explica a 20minutos la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza.

Pagaza quiere dejar claro que la UE “no tiene competencia en materia sanitaria”, pero eso no la exime de haber mostrado cierta falta de solidaridad “en lo profundo”. Y pone como ejemplo el hecho de que la Comisión aprobase un reglamento “de aplicación directa” para prohibir durante seis semanas la exportación de material sanitario fuera de la UE para evitar el desabastecimiento comunitario.

Lo que sí celebra la eurodiputada es la labor de las instituciones europeas en la parte económica. “Lo mejor es que va a permitir que se disponga toda la financiación necesaria para que el sistema no colapse tras la crisis”, sentencia. A eso hay que unir la “congelación de las reglas de déficit”. Son decisiones “muy positivas”, sobre todo de cara al futuro.

"Lo mejor es que se va a permitir que se disponga toda la financiación necesaria para que el sistema no colapse"

En este sentido, el Banco Central Europeo ha anunciado un plan de compra de 750.000 millones de euros en activos públicos y privados. “Creo que es un plan ambicioso y muy acertado para disipar las dudas en los mercados, puesto que los Estados miembros están tomando importantes medidas económicas internas y no pueden permitirse una escalada en las primas de riesgo como la que tuvo lugar en la crisis económica”, cuenta Marta Hernández Ruiz, profesora de la Universidad CEU San Pablo. “Así que creo que el BCE está mandando el mensaje contundente de que hará lo necesario para proteger la eurozona”, termina.

“También vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de crear eurobonos, una propuesta que desde mi punto de vista sería muy acertada y nos llevaría a una mayor cohesión fiscal”, prosigue. Eso sí, Hernández también reconoce ciertas lagunas. “El mayor error ser demasiado prudente comunicativamente para explicar a la ciudadanía las razones por las que no tiene poder para liderar la respuesta a esta crisis”, dice.

"Se ha hecho un llamamiento continuo a la coordinación entre Estados"

El acierto, en cambio, a estado a su parecer en que la UE ha sido “intentar movilizar toda la ayuda económica que ha podido, así como hacer un llamamiento continuo a la coordinación (que después los Estados deciden si siguen o no)”. Igual que Pagaza, Hernández asume que la UE tiene las manos atadas dadas sus pocas competencias en Sanidad.

Por eso, la eurodiputada espera cambios en este aspecto. “Tenemos que ver qué tipo de competencias necesita cada ámbito”. En palabras de Pagaza, el problema viene de lejos. “Ahora es fácil echar balones fuera”, pero lo cierto es que “en momentos como estos no hay unión por llevar décadas con discursos identitarios que no llevan a ningún sitio”. Es muy rotunda en este sentido: “Estamos en el siglo XXI, no valen soluciones del siglo XIX”.

La UE, por tanto, ha pecado, según las analistas, de exceso de confianza. “No hemos visto venir el problema”, sostiene Pagaza, que además pone un ejemplo. “Tras la crisis del Ébola tuvimos la sensación de que estas cosas solo pasaban fuera de Europa”, concluye.

“Estoy de acuerdo con que problemas tan claramente trasnacionales como una pandemia deben ser gestionados desde la UE, pero para ello debemos presionar a los Estados para que cedan competencias”, solicita por su lado Marta Hernández Ruiz, que reitera la “debilidad” de la UE en competencias sanitarias.

De cara al futuro, hay que seguir alerta: “La UE suele salir fortalecida de las crisis, pero para ello la opinión pública debe tener memoria”, pide la docente. De esta forma, la ciudadanía “debe recordar que la falta de competencias en Sanidad impidió una gestión desde la UE y, si creen que en la próxima crisis esto debería ser diferente, debe presionar a sus Estados para que den poder”.