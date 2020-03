AMPAS de Oviedo piden 'tarjeta de alimentos' para los escolares de 0 a 12 años

"Los comedores escolares no funcionan desde ese día, ni para desayunos ni para comedor. Las familias nos trasladan a las Ampas su preocupación y la necesidad de una solución urgente, así como su inquietud al ver que el Ayuntamiento no toma medidas para paliar esta carencia, que no es otra que la necesidad de comer de los más pequeños. Hemos esperado un tiempo prudencial, pero las familias de Oviedo no pueden esperar ni un día más, por lo que urgimos al Ayuntamiento de Oviedo que ponga en marcha ya la 'tarjeta de alimentos' para niños y niñas de 0 a 12 años", dicen en nota de prensa.

Además, inciden en que "en otros ayuntamientos de España y de Asturias ya llevan días con alternativas en marcha ante la situación derivada del cierre de los comedores escolares". "El Gobierno de España, en sus diferentes comparecencias y comunicados recalca que parte de los fondos de emergencia van destinados a cubrir la falta de comedores escolares. Sin embargo, vemos como en Oviedo no llega", apuntan.

Así, apelan a la "responsabilidad" del Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, para ofrecer una solución a las familias ovetenses. "¡Tarjeta alimentos ya para niñas y niños de 0 a 12 años!", reclaman.