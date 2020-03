Coronavirus.- Feijóo anuncia más contratos de profesionales sanitarios y la compra de nuevo material

Este proceso se sumará a la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia en la pasada jornada y que permitirá ampliar desde el 1 de abril los contratos de 160 médicos residentes y 31 enfermeros especialistas residentes, que están en su último año de formación.

Lo ha trasladado durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento, donde ha precisado que entre los dos procesos se cerrará el contrato de 358 profesionales, que se sumarán a los más de 39.000 que ya tiene la plantilla del Servizo Galego de Saúde (Sergas)

"Nunca antes hubo más profesionales en el Sergas y ahora aún habrá más", ha sentenciado el presidente gallego, en una sesión en la que la oposición, enfrente, le ha afeado "recortes" en la sanidad pública bajo su mandato. Por su parte, Feijóo ha subrayado que, con la nueva incorporación, la inversión en personal anual es de 22,3 millones de euros.

Además del refuerzo de personal, Feijóo ha anunciado también un refuerzo en material y equipamiento, con nuevas contrataciones por importe de 7 millones de euros, para abonar parte del material adquirido -y que está "empezando a llegar", aunque sobre todo lo hará el fin de semana- y para autorizar más: máscarillas quirúrgicas y respiratorias, batas de alta protección, botellas de solución desinfectante y "todos los test que se puedan conseguir".

ACCIONES CONTRADICTORIAS "DE OTRAS ADMINISTRACIONES"

Feijóo ha remarcado en varias ocasiones, durante su intervención, que la Xunta adquirirá "todos los test que se puedan conseguir", "de todas las casas" y de todas las "referencias", al tiempo que ha incidido en las "dificultades" con las que se está encontrando el servicio de salud autonómico para conseguir material, sobre todo test.

Más tarde, ha incidido en que la oposición no le puede pedir que haya test masivos en las residencias de la tercera edad -cuestión que, ha admitido, sería favorable- cuando "hay que andar presionando a las multinacionales farmacéuticas para conseguir test todas las noches".

"Y no quiero entrar en decisiones de otras administraciones públicas porque por un lado se dice que se puede comprar, pero por otro lado se dan instrucciones a los que pueden vender. Este asunto hay que tratarlo con rigor, con independencia de que se hable de todo cuando esto pase", ha esgrimido el presidente gallego.

Así, ha vuelto a arremeter contra el Gobierno central por la gestión del material y la decisión inicial de centralizar la compra del mismo por parte del Ministerio de Sanidad. Una decisión que "paralizó los pedidos de las comunidades" -ha dicho el presidente gallego- durante "más de una semana". Feijóo ha incidido en que es su deber

"NO TENEMOS MATERIAL GARANTIZADO POR EL MINISTERIO"

"No tenemos material garantizado por el Ministerio", ha insistido el presidente, quien ha asegurado que sus compañeros del resto de autonomías opinan lo mismo y ha precisado que él "discute" la decisión de intentar centralizar esa compra por parte de una Administración que habitualmente "solo gestiona los hospitales de Ceuta y Melilla", y que no tiene "la suficiente infraestructura logística".

"Es una postura razonable, no crea que vamos a plantear más problemas, pero ustedes no me perdonarían que me estuviese callado ante la ausencia de material", ha esgrimido Feijóo, a quien no le parecer "de recibo" que se critique a la Xunta por no enviar material a los municipios -ha dicho que sí se ha remitido- mientras el Gobierno "no es capaz de surtir" a las fuerzas de seguridad y ha ejemplificado con algún caso en Galicia.

LOS USUARIOS DE RESIDENCIAS INFECTADOS "CRECERÁN"

En su intervención, Feijóo también ha reivindicado la necesidad de material para los trabajadores de residencias de mayores y ha remarcado el que les ha trasladado la Xunta, así como la habilitación de dos residencias integradas en las que los usuarios de centros de la tercera edad con patologías complejas puedan tener un seguimiento más medicalizado.

A este respecto, ha reiterado que "se podrán habilitar nuevas residencias integradas" si el protocolo clínico lo aconseja, y también ha recordado que, cuando los mayores de estas residencias integradas tengan un cuadro que lo exija, serán hospitalizados.

Al tiempo, ha vuelto a trasladar "un mensaje de confianza" en los gestores y trabajadores de estos centros, para decir que no se puede "generalizar" determinadas conductas preocupantes que trascendieron en días pasados. Por parte de la Xunta, ha señalado que "antes y ahora" estuvo y estará "vigilante" y denunciará cualquier actitud "anómala".

Dicho esto, ha avanzado que las cifras de usuarios de residencias de la tercera edad infectados "crecerán", como también lo harán los contagios fuera. Por el momento, eso sí, ha advertido que el porcentaje de infectados en este tipo de centros de la tercera edad "no llega al 1% del total de los usuarios". "Los profesionales de las residencias están haciendo un buen trabajo, esforzándose al máximo", ha dicho.