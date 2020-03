Puig anuncia ajudes "directes i immediates" de 750 a 1.500 euros per a autònoms

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que el Consell aprovarà aquest divendres ajudes "directes i immediates" per als autònoms que aniran des dels 750 a fins als 1.500 euros, segons haja disminuït l'activitat o si s'ha hagut de tancar, a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus.

Així ho ha avançat després d'una reunió amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, i els líders sindicals de CCOO PV i UGT PV, Arturo León i Ismael Sáez, a la qual també han assistit el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i el d'Hisenda, Vicent Soler, per a abordar l'acord aconseguit la setmana passada sobre la posada en marxa d'un pla per als autònoms que mobilitzarà 57 milions d'euros.

Segons el cap del Consell, aquesta iniciativa pretén donar resposta als autònoms, un sector que "necessita resposta immediata" per a qüestions bàsiques com pagar el lloguer. Aquestes ajudes estan dirigides a cobrir el "lucre cessant" en els seus negocis, ja siga per la pèrdua d'una part de la seua activitat com per la suspensió total.

Per a això, el Consell aprovarà aquest divendres un decret que habilita un acord amb Institut Valencià de Finances (IVF) perquè puguen ser "ajudes immediates" i "arribar ràpidament al conjunt autònoms de la Comunitat Valenciana.

Devessall de regulacions d'ocupació

Puig ha admés que hi ha un "embós important" per a resoldre el "devessall enorme" d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que s'estan registrant en la Comunitat Valenciana a conseqüència de la crisi derivada del coronavirus.

Fins hui, la Conselleria d'Economia Sostenible ha acumulat 24.272 sol·licituds d’ERTO, que afecten 145.803 treballadors. En concret, la Direcció General de Treball ha rebut, des del 12 de març fins a les 00.00 hores del 25 de març, un total de 218 expedients que afecten 22.968 treballadors.

En la Direcció Territorial de València s'han registrat 11.744 expedients sobre 62.202 treballadors; a Alacant, 9.345 expedients de 46.819 treballadors, i a Castelló 2.965 expedients que afecten 13.814.

Davant aquesta situació, la Direcció General de Treball s'ha reforçat amb 30 funcionaris procedents del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, (Labora), ha recordat Puig, però hi ha "un embós important".

Per aquest motiu, ha reclamat al Govern central que "flexibilitze" el marc general que regula els ERTO amb l'objectiu que "els treballadors puguen cobrar el més ràpid possible" i en eixe sentit s'està treballant, ha assegurat.

Precisament preguntat per la flexibilitat al revés, per a agilitar la contractació temporal de treballadors en sectors estratègics que estan tenint un pic d'activitat i d'aquesta manera combatre la desocupació que s'està produint en altres àmbits, Puig creu que el marc laboral ja és prou flexible en aquest sentit.

Suficients respiradors

D'altra banda, el cap del Consell ha afirmat en ser preguntat sobre si es planteja prestar respiradors a la Comunitat de Madrid, la més afectada pel coronavirus, que la voluntat del Consell és "sempre de solidaritat" però en aquests moments ha de "garantir que els valencians tinguen suficients".

"La nostra voluntat sempre és de solidaritat, però en aquests moments nosaltres hem de garantir, fonamentalment, que tinguem respiradors per a la Comunitat Valenciana. Tant de bo en un moment determinat poguérem atendre qualsevol comunitat que necessitara, però de moment hem de garantir que els valencians tinguen suficients respiradors", ha explicat.