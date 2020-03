El desternillante 'Diario de cuarentena' de Octavi Pujades junto a su padre: risas, disfraces, amor y mucho papel higiénico

Octavi Pujades sabe cómo sacar partido a la cuarentena. El actor se agarra estos días al humor para sobrellevar la crisis del coronavirus en familia, tal y como demuestra en el 'diario de cuarentena' que cada día actualiza en su cuenta de Instagram, dispuesto a sacarle una sonrisa a sus seguidores.

En su casa de Cerdanyola Del Vallés, entre disfraces, algún que otro trago de sidra y abundantes cantidades de papel higiénico, el catalán registra esta etapa a base de fotografías junto a su familia, Alicia y Jordi; y su pareja, Anna Senan. "Cuarentena. Día 1. De momento, todo bien", avanza su primera imagen.

La iniciativa está siendo muy bien acogida por los más de 140.000 usuarios que recoge en la red social, quienes aplauden las ingeniosas publicaciones diarias del intérprete. Este jueves, 26 de marzo, Pujades tampoco ha dudado en publicar cómo está siendo el día 14 de confinamiento por la crisis del Covid-19.

Día 1: "Todo bien"

La familia Pujades inició la cuarentena equipada con los productos estrella del confinamiento, entre ellos, el papel higiénico. El actor, titulado en Medicina y especializado en Psiquiatría, sabe que la salud de su padre está por delante de cualquier cosa: "Esta familia va a permanecer en aislamiento domiciliario. El padre sin lugar a dudas, por su edad y porque tiene una enfermedad respiratoria de base", explicaba.

Día 2: "Lo llevamos estupendamente"

"Cuarentena. Día 2. Segundo día sin salir de casa. Y lo llevamos estupendamente, ¿eh...?", escribía el actor en la segunda publicación, donde aparece mirando por la ventana junto a su padre. Ese mismo día también publicó una imagen en la que aparece aplaudiendo a los sanitarios desde el balcón: "Hoy a las diez había convocada una salida a los balcones y terrazas para aplaudir a todo el personal sanitario que está batiéndose el cobre contra el coronavirus", apuntaba.

Día 3: la importancia de lavarse las manos

El tercer día de confinamiento, Pujades se centró en explicar detalladamente el porqué de lavarse las manos durante la crisis del Covid-19. El actor contaba que es preferible usar toallas desechables y jabón líquido, aportando diversos datos.

Día 4: al mal tiempo, buena cara

"Hoy amenaza lluvia, así que es uno de esos días en los que, si nos tocara salir, seguramente nos quejaríamos y pensaríamos en lo bien que se está en casita, viendo una peli o leyendo un libro bien acurrucaditos bajo una manta en el sofá. Así que, ¡venga, arriba ese ánimo! Encaremos la jornada con la mejor de las actitudes y con una sonrisa en la cara", aconsejaba el de Sabadell.

Día 5: "Adivina, adivinanza..."

El quinto día el actor daba unos consejos para divertirse estos días: "El patriarca y yo también os decimos que, si os aburrís mucho, también podéis jugar a adivinar formas y así echáis la tarde de una forma la mar de entretenida. ¿Como con las nubes cuando estas tumbado en el césped del parque? Exacto, pero dentro de casa", avanzaba.

Día 6: hacer deporte

"En estas circunstancias tan excepcionales, es esencial mantener la disciplina y los buenos hábitos para que no se nos vaya la chaveta. Yo llevo desde el lunes entrenando en casa", aconsejaba Pujades, apostando por una vida saludable.

Día 7: Día del padre

El actor celebró el Día del padre junto a su familia y dedicándole unas bonitas palabras a su progenitor: "Esta foto, junto a otra que ya publiqué, nos la hizo @annasenan el 28 de septiembre del año pasado, el día en que mi padre cumplía 90 años. Hacía muy poco que habíamos salido del hospital", recordaba.

Día 8: ansias de libertad

El día 8 fue complicado para Pujades, que necesitaba aire fresco tras una semana confinado: "¡Mira, mira qué buen día hace, papá! Yo no me quedo aquí... ¡Déjame! Déjame saltar! Que si vuelo lo suficientemente alto no contagio a nadie, ¡y la poli no me pilla para multarme!", decía en una imagen disfrazado de Superman.

Día 9: un extraño desayuno

"Cuarentena. Día 9. Si es que se veía venir... Al ritmo que estamos zampando, esto tarde o temprano tenía que pasar. Desayunos de confinamiento. En mi casa, y seguro que en muchas otras. Buen provecho", escribía Pujades en una fotografía donde aparece junto a su padre desayunando... ¿Papel higiénico?

Día 10: segundo intento de escapar

"Cuarentena. Día 10. "¿Cómo que así tampoco puedo salir? ¡Pero si llevo guantes! ¡Y máscara!" ...Mecachis", rezan las líneas que acompañan a la divertida fotografía en la que el actor intenta huir de su casa de nuevo, aunque esta vez con un disfraz distinto, el de Spiderman.

Día 11: "Nuestro último mango"

"Cuarentena. Día 11. Tarde o temprano algo así tenía que llegar... Nuestro último mango. O, mejor dicho, MI último mango. Se masca la tragedia", decía el actor, que posa junto a su padre en la cocina de su casa, donde ambos se miran de manera desafiante por conseguir saborear el último mango que les queda.

Día 12: esta vez, Hulk

"Hulk no puede salir de casa, y por eso ¡Hulk no puede ir a entrenar! Y si Hulk no entrena, se queda hecho un tirillas... Y eso no gusta a Hulk. ¡Hulk enfada! Y, cuando Hulk enfada, ¡HULK APLASTA! Pero aplasta poco, porque Hulk no puede salir de casa, y por eso ¡Hulk no puede ir a entrenar!" Y así, en bucle. Pobre Hulk, menudo drama", se lamentaba el actor, convertido en un nuevo superhéroe.

Día 13: del mango al mando

"Superada la guerra del mango, llega... ¡La batalla por el mando! Y es que, ahora, elegir lo que se ve en la tele no es poca cosa... ¿Y lo que entretiene en estos días un buen conflicto familiar? ¿Eh? Esto del confinamiento va a terminar fatal", apuntaba Pujades en el salón de su casa.

Día 14: la cuarentena 'se atraganta'

"Qué risa cuando, en estos días tan -cof- peculiares, te atragantas con un hueso de -cof cof- aceituna, te da la tos y parece otra cosa, ¿verdad -coff- papá? ¿Papá? -Coff, Coff- papá, ¡ven por favor, que me -COFF- ahogo! -Coff, Coff- PAPAAAAA", apuntaba el intérprete en su última publicación, donde simula que se ahoga con un hueso de aceituna.