"Esperamos que la Comunidad de Madrid homologue los respiradores en 3D en breve, mientras fabricamos viseras"

El grupo Resistencia Team, que se ha formado de forma espontánea para ayudar de forma altruista a contener la propagación del Covid-19, ha desarrollado en tiempo récord un respirador automático en 3D, que ahora sólo falta que sea homologado, en el caso de la Comunidad de Madrid, por el gobierno regional.

En los Hospitales los respiradores automáticos están siendo instrumentos decisivos para poder salvar vidas a raíz de la pandemia de coronavirus.

En el grupo Resistencia Team, personas sin conocerse entre ellas con experiencia en medicina, impresión 3D y diseño, entre otras, están trabajando conjuntamente para crear estos respiradores.

Una de las empresas que colabora y participa en Resistencia Team es Abax, una Pyme madrileña. Su directora comercial, Begoña Hernández, explica a 20minutos cuándo estará listo: "No tenemos fecha cierta aún pero suponemos que será pronto. El respirador diseñado por el grupo ResistenciaTeam que van a compartir con toda la comunidad, está terminado y está siendo ya probado estos días. Esperamos por tanto poder empezar a fabricar pronto".

Impresoras 3D. Cedida por Abax

Respecto a cuántos respiradores en 3D podrían fabricar, en el caso de que la Administración lo homologue, la dirigente de Abax asegura: "Un respirador es un elemento complejo que necesita de elementos que funcionen tanto en su parte mecánica como en la electrónica". "La parte electrónica -agrega- serán otras empresas las que la fabriquen ya que no se trata de algo que hagamos con las máquinas 3D. Incluso de las partes mecánicas se verá cuáles fabricamos en 3D y cuales con otras tecnologías".

Desde los grupos de Coronavirus Makers y Resistencia Team, según explica Begoña Hernández, coordinarán también esto, para conseguir el máximo número de respiradores.

Empresas como Abax, que forma parte de Resistencia Team, tiene experiencia ya en fabricar instrumentos sanitarios en 3D. "Tenemos como clientes a hospitales para los que fabricamos biomodelos 3D para preparación de cirugías. Realizamos bio-modelos virtuales para simulación quirúrgica, fabricamos estructuras anatómicas para planificación y preparación de cirugías y también realizamos prótesis, herramientas, guías quirúrgicas e instrumental. Todo ello consigue un ahorro de tiempo en cirugías y mayor seguridad para médicos y pacientes", subraya.

Viseras en 3D

La fabricación de material sanitario tipo las viseras que también están elaborando ahora no es la especialidad habitual de empresas como Abax, ya que al no ser personalizado y realizarse en gran cantidad, hay otras técnicas de fabricación más baratas y por tanto no es habitual hacerlo en 3D, explica la directora comercial.

Sin embargo, lo bueno de la tecnología 3D es que es tan flexible, que para una emergencia como la que se está viviendo pueden "hacer muchas cosas en un tiempo muy rápido sin tener que preparar moldes u otras partes de procesos de otras tecnologías que las hacen más lentas. Con esto conseguimos ganar tiempo".

Preguntada por cuántas viseras fabrican al día, Hernández responde: "Dependiendo de las máquinas que podemos dedicar cada día a esta producción, podemos hacer más o menos viseras de las validadas. Tenemos compromisos con clientes que no podemos desatender y no podemos dedicar el 100% de nuestra producción a la fabricación de viseras. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo posible por hacer las máximas al día. Ayer por ejemplo obtuvimos 60 unidades".

Las viseras que están fabricando homologadas por el grupo Coronavirus Makers las están haciendo de forma altruista. Las envían al grupo donde se ocupan de juntarlas con las pantallas de plástico de protección y luego distribuirlas. Les preocupa el tema del coste materiales de cara a los próximos días ya que supone una carga financiera adicional. Desde Coronavirus Makers, explica Begoña Hernández, han conseguido donaciones de materiales de empresas