Día Internacional del queso: cinco 'gadgets' imprescindibles en la cocina de un 'cheese lover'

El queso, o lo odias o lo amas. Si eres de los que pertenece a este segundo grupo, entenderás lo que es babear cuando el típico hilo de queso consigue que la porción elegida y la base de la pizza sigan unidas o cuando tu tenedor queda impregnado de este alimento al introducirlo en un plato de pasta. También sabrás lo que es ser el único que, a la hora del postre, descarta el chocolate para optar por una suculenta tarta de queso y hasta solo tú animas a decir cheeseeee en las fotos para sonreír. Si con todo esto ya se te ha hecho la boca agua, ¡felicidades!, hoy tienes mucho que celebrar.

El 27 de marzo es el Día Internacional del Queso y no nos hemos podido resistir a celebrarlo. En el mercado tenemos miles de referencias para saborear y, además, podemos degustarlas de diferentes formas. Si ya se te han ocurrido unas cuentas, no hay duda de que eres un auténtico cheese lover.Para ti y para todo el que quiera disfrutar de esta delicia, hemos rastreado en Amazon en busca de los elementos imprescindibles que todo adicto al queso debe tener en la cocina.

Una tabla... con cuchillos incluidos

Hecha a mano con bambú de calidad, esta tabla es perfecta para disfrutar de un surtido de quesos (y de las combinaciones idóneas para cada variedad, ya sean mermeladas o frutos secos) sin tener que manchar todos los instrumentos de la cocina. Viene acompañada de un par de compartimentos en la parte de abajo que, por un lado, dejan al descubierto los cuchillos necesarios para hacer los cortes perfectos y, por otro, una bandeja perfecta para colocar las guarniciones.

¿Quién puede resistirse? Amazon

¿Y si hacemos queso en casa?

Este juego de cinco moldes es perfecto si queremos subirnos al carro del queso casero. Ricotta, crottin de cabra, fresco, camembert o alguna variedad vegana de soja o anacardos son solo algunas de las opciones que podrás llevar a cabo con estas queseras libres de materiales plásticos.

Un rico queso casero. Amazon

¿Sabes sacar partido a una raclette?

Además de llevar a cabo la receta tradicional para combinar queso fundido con vegetales o embutidos, esta herramienta es perfecta para dar un toque muy especial y culminar cualquier plato que se nos ocurra, bien sea una hamburguesa, una pizza, un plato de pasta o, quizá, una lasaña. Sea como fuere, también advertimos que es un gadget culinario solo apto para los más fans de este producto, pues lo que hace es derretir queso para disfrutarlo calentito (y en grandes cantidades).

Se nos hace la boca agua... Amazon

El queso, el protagonista de esta experiencia gastronómica

No hay a quien no se le haga la boca agua al pensar en una fondue así que, ¿por qué no hacernos con una para casa? Es una gran apuesta para sorprender a unos amigos o para impresionar a una conquista. Este set de Artesa, además del recipiente para el queso, incluye un quemador y seis cuencos de cerámica donde colocar los ingredientes que van a sumergirse en el queso, como carne, pan o verduras; o en el chocolate para los más golosos, como frutas.

¡Nos la pedimos para cenar! Amazon

Un cortador para conseguir un corte tradicional

Convertir la degustación de queso en todo un espectáculo es posible con esta máquina de Girolle con la que podemos cortar el queso suizo en finas láminas en forma de flores. Esta forma de servirlo, en pequeñas raspas, en vez de tacos o lonchas, es una de las formas más tradicionales de cortar un queso. Gracia a ello se potencia su sabor y su aroma. En este raspador también se puede poner chocolate para hacer rizos para el postre.

Si quieres más sabor y textura, así debes cortar el queso. Amazon

El toque de sabor con este rallador

No hay pizza o plato de pasta que no mejore con el sabor del queso. Para ello, y para rallarlo justo antes de degustarlo (que es como mejor sabe) debemos tener está rallador a mano. Basta con girar el asa para obtener el queso rallado. Además, tiene fácil limpieza.

Una forma fácil y sencilla de tener queso rallado. Amazon

