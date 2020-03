Cs y PP acusan a Junta de vivir una "realidad paralela" y no "verlas venir" y PSOE lamenta "reproches"

Así se han pronunciado los portavoces de Cs, Úrsula López; Partido Popular, Juan Antonio Moreno Moya; y PSOE, Ángel Tomás Godoy, en su intervención en la primera Comisión de Sanidad de las Cortes regionales celebrada de forma telemática, después de haber oído tanto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Camacho.

López ha asegurado que la situación que describe el Ejecutivo no es la que ella -médico de profesión- ve estos días, que ha descrito como "dolor y miedo", y ha asegurado que aunque le incomode al Gobierno regional la situación real de cada centro sanitario día a día evidencian que "han llegado tarde" porque "no han sido valientes".

La parlamentaria de Cs ha preguntado a los responsables de la sanidad regional cuándo hicieron la primera compra de material teniendo en cuenta que el 4 de marzo "alardeaban de que tendríamos material suficiente para cubrir la crisis", cuándo realizaron la primera contratación de personal o cuándo van a tener "un plan real" para residencias de mayores y centros de discapacitados "y no solo un lavado de cara".

Igualmente, ha pedido saber cuándo se van a realizar más test, también en esos centros específicos; cuándo van a llegar los respiradores que ha adquirido la Junta de Comunidades y cuántas bajas están produciéndose entre el personal sanitario de la Comunidad Autónoma.

La diputada de la formación naranja ha solicitado, además, "transparencia" en la gestión de las cifras del coronavirus en la región, ya que hasta ahora el Gobierno regional está dando "los datos mínimos que les exige el Ministerio" mientras "no es capaz" de publicarlos como hace, por ejemplo, Castilla y León, que los da "por provincias, hospitales, indicando en cada hospital cuántos enfermos hay en planta, en UCI, las altas o fallecimientos".

Finalmente, tras incidir en lo "inexplicable" que resulta no abrir el nuevo hospital de Toledo -como ha resaltado de la misma forma el PP- ha pedido al consejero de Sanidad que "se ahorre la soberbia" y "hagan algo para salvarnos", instando a la "anticipación" ante las circunstancias actuales, a dejar "de criminalizar las denuncias" y empezar a empatizar "un poco con los que están sufriendo".

"ALGO SE ESTÁ HACIENDO MAL"

Desde el PP, su portavoz sanitario ha coincidido con López en que la Junta "no ha sabido coordinar ni poner soluciones" a la situación. "Hay falta de confianza en el sistema porque no han sabido ni verlas venir", ha indicado Moreno Moya, que ha recordado que hay más de 300 fallecidos en la región, segunda Comunidad Autónoma en porcentaje de fallecidos en relación al número de casos declarados, lo que deja claro que "algo se está haciendo mal".

A su juicio, esta situación también "ha demostrado la evidente falta de protección para los profesionales, gafas, mascarillas, botas, batas", lo cual "ha provocado un gran número de bajas debido a la alta exposición al virus", algo que "está provocando un enorme malestar entre los profesionales, que hoy en día tienen las redes sociales para desahogarse y decir lo que piensan", preguntándose si acaso desde el Ejecutivo piensan "que no tienen derecho a quejarse" ante la "inoperancia" de los cargos políticos de Sanidad.

Demandando "medidas que mitiguen esta situación", el parlamentario 'popular' ha interpelado al director general de Salud Pública sobre el material de que dispone la Consejería a día de hoy, los distintos productos y cantidades en las que se han aprovisionado de ellos, cómo se está distribuyendo el personal nuevo que se ha incorporado y cuántos test y respiradores se van a adquirir.

También se ha interesado Juan Antonio Moreno Moya por cómo se está afrontando desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) la "acumulación de cadáveres que hoy se está dando en algún centro público de Toledo", y ha incidido en la necesidad de abrir el nuevo hospital de Toledo.

Ha recalcado que su formación sigue manteniendo su apoyo al Gobierno castellanomanchego en todas las medidas adoptadas "incluso en las que han llegado tarde", pero ha apelado a no confundir "lealtad con complicidad y silencio". "Su idea de lealtad es que digamos amén", ha reseñado. De ahí que, incidiendo en la "lealtad, entendida también como ser exigentes desde la responsabilidad", el diputado del PP ha instado al Gobierno regional a "abandonar la demagogia y dejarse de mirar el ombligo" pues así "nos tendrá a su lado".

PSOE: "ES MOMENTO DE LEALTAD"

En último término, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy -que como los diputados que le han precedido en el uso de la palabra ha comenzado lamentando los fallecimientos y agradeciendo la labor de los sanitarios y todos los colectivos implicados en esta pandemia-, ha subrayado que, al margen de otras consideraciones, ahora mismo coordinar a todas las administraciones "es absolutamente vital".

"Es momento de trabajar todos juntos, de arrimar el hombro, de la solidaridad y la lealtad con mayúscula. Estamos ante el momento más delicado de este país después de la Guerra Civil y no es momento de sacar rédito político", ha afeado a los parlamentarios de Cs y PP, a quienes ha asegurado que Castilla-La Mancha lleva trabajando mucho tiempo, también en las necesidades de stock de materiales, pero "la facilidad del virus para transmitirse ha sido muy rápida y parece que no se ha actuado pero no es así".

En este contexto, Godoy ha visto "absolutamente comprensibles" las reivindicaciones que están expresando los sanitarios, que son "entendibles porque están trabajando sin descanso y no van a encontrar ni un reproche hacia ellos" de su parte, pero ha destacado que la falta de material se está produciendo también en otras comunidades autónomas y que la compra, distribución y transporte del material "es de una enorme complejidad". Esos problemas "los tiene Ayuso, Torra y Urkullu", ha expresado.

El diputado socialista ha defendido la actuación del Gobierno regional, siguiendo siempre las indicaciones técnicas ante una pandemia global, y ha declarado que ahora no es tiempo de discutir cosas "estrictamente políticas", animando a tomar ejemplo de la actitud de los alcaldes y concejales de los distintos municipios de la región, y convencido de que esta situación "no va a ser unos días ni siquiera unas semanas".