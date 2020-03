Las novedades del año… cuando todo vuelva a su ser (IV)

Seguimos con la selección de modelos que de aquí a finales de 2020 estarán en los concesionarios de toda España.

Peugeot e-208

En estas semanas se inicia la comercialización de la versión eléctrica del popular utilitario francés. Estéticamente no se diferencia de sus “hermanos” de gama salvo en logotipo que acredita su mecánica y la ausencia del tubo de escape, que no necesita porque no emite ningún tipo de gases. Por esta razón, además, recibe la etiqueta “Cero” de la DGT.

El motor tiene una potencia equivalente a 136 caballos, y se combina con una batería de 50 kWh. Con este sistema la marca ha homologado una autonomía de 340 kilómetros, aunque depende del tipo de conducción. De hecho, cuenta con tres modos, Eco, Normal y Sport, para adaptar la respuesta del motor, lo que redunda en el consumo eléctrico y, por tanto, en la propia autonomía. En puestos de recarga rápida, solo necesita media hora para conseguir el 80% de energía.

Esta versión es más pesada que las de motor térmico, y la capacidad del maletero es algo menor, con 265 litros de capacidad. El habitáculo sí es el mismo que el de otras versiones, con el ergonómico puesto de conducción i-Cockpit, la instrumentación digital y los buenos acabados generales.

La gama se estructura en torno a los acabados Active, Allure, GT-Line y GT, este último exclusivo para la versión eléctrica, que se diferencia, entre otras cosas, por unas llantas (de 17”) y tapicería específicas. El precio del e-208 oscila entre los 29.600 y 34.500 euros.

Porsche Taycan

Espectaculares las prestaciones del deportivo eléctrico de Porsche, el Taycan. PORSCHE

Debía haberse comercializado ya a finales del año pasado, pero se ha retrasado su venta a estos primeros meses de 2020. Es el primer Porsche cien por cien eléctrico, un espectacular deportivo de 4,95 metros de longitud y carrocería de cuatro puertas con el inconfundible sello de la marca.

En este caso la tecnología eléctrica se lleva al máximo nivel de prestaciones con sistemas compuestos de dos motores eléctricos, uno en cada eje –todos los Taycan son de tracción total–, que van de los 390 a los 560 kW, es decir, de unos 530 a 760 caballos de potencia final. En todos los casos la autonomía es superior a los 400 kilómetros, según los datos que aporta Porsche.

Hay tres versiones, 4S, Turbo y Turbo S (la alusión al turbo es anecdótica, solo para la denominación). A pesar de su peso, superior a los 2.200 kg la versión más “ligera”, las prestaciones son brutales, con la cota más alta en el Turbo S, que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 260 km/h.

El sistema de 800 voltios del Taycan permite, en puntos de recarga habilitados para ello, pasar del 5 al 80% de energía eléctrica en solo 23 minutos.

El interior está inundado de pantallas digitales o táctiles, desde la instrumentación –con una superficie de 16,8”– a las dos centrales para piloto y copiloto (esta última como opción), además de los paneles que gestionan el climatizador y la configuración del chasis.

El Taycan también cuenta con suspensión neumática adaptativa, alerón trasero activo, frenos de alto rendimiento, llantas de hasta 20 pulgadas y la aplicación Porsche Connect para consultar información del coche y configurar algunos parámetros del mismo. Los precios, altos como cabía esperar, van de los 108.000 a los 189.000 euros.

Renault Clio E-Tech

La tecnología híbrida del Clio E-Tech proviene de la experiencia adquirida en la Fórmula 1. RENAULT

Una de las grandes novedades de la quinta generación del Clio es la existencia en la gama de esta versión híbrida (no enchufable), que se pondrá a la venta a lo largo del año. Todavía se desconoce el precio, aunque se estima puede rondar los 23.000 euros.

Con tecnología proveniente de la mismísima Fórmula 1, para este modelo los ingenieros de Renault han creado un sistema compuesto por un motor gasolina de 1,6 litros y 90 caballos y dos motores eléctricos, uno principal y otro que funciona básicamente como generador –además de una batería de 1,2 kWh–, para ofrecer una potencia final de 140 CV. Dicho sistema, que puede funcionar en modo solo eléctrico durante algo menos de 5kilómetros, gestiona varios modos de recuperación de la energía en las deceleraciones y frenadas, pero lo más importante es que ayuda a reducir el consumo en un 40% en ciclo urbano, el uso más habitual. De hecho, según las cifras oficiales, el consumo medio homologado por la marca es de solo 4,5 litros a los 100 km.

Estéticamente no hay diferencias con respecto a otros Clio excepto el logotipo “E-Tech Hybrid”, y por dentro sucede lo mismo, aunque la presencia de la batería bajo el piso del maletero “recorta” su capacidad, que se queda en 300 litros.

En cuanto a equipamiento, además de los modos de conducción Eco, Hybrid y Sport que se asocian a esta mecánica, contará con los elementos multimedia, de conectividad, seguridad y confort ya conocidos en el resto de la gama.

Seat León

La nueva generación del Seat León mejora en todos los aspectos. SEAT

En abril se pone a la venta la cuarta generación del Seat León, que estéticamente presenta líneas más fluidas y aerodinámicas. Es más largo que antes (4,36 metros en total) y su maletero puede llegar hasta los 617 litros de capacidad, si optamos por la carrocería familiar ST.

Por dentro ofrece un cuidado aspecto e incorpora materiales de mucha calidad. El tablero de instrumentos, por ejemplo, es digital, y el salpicadero se ha renovado completamente. La pantalla táctil multimedia puede ser de 8,5 (de serie) o de 10 pulgadas.

Otra gran novedad es la disponibilidad de una mecánica híbrida enchufable de 204 CV, para poder disfrutar de la etiqueta “Cero” de la Dirección General de Tráfico, además de una microhíbrida y otra de Gas Natural Comprimido (GNC), ambas con etiqueta “Eco”. En el lanzamiento también contará con motores diésel y gasolina con potencias de 90 a 190 caballos.

En relación con el equipamiento, elementos como el arranque y la apertura de las puertas sin llave, el climatizador automático o los faros del tipo Led son de serie. En cuanto a conectividad, el nuevo León se podrá gestionar mediante la app Seat Connect, que, entre otras funciones, permite abrir y cerrar el coche a distancia, activar las luces para localizarlo o recibir alertas.

Otro de los aspectos a los que Seat ha dedicado una gran atención es a la seguridad. Sobresale el control de crucero adaptativo o el sistema de mantenimiento de carril. Dispone de cuatro niveles de acabado: Reference, Style, Xcellence y FR, pero el precio todavía no se ha comunicado.